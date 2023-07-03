Как выбрать джинсы под свой тип фигуры: советы стилиста

Как выбрать джинсы

Для начала нужно обратить внимание на следующие критерии:

посадка

фасон

длина

цвет

Как определить, какая именно посадка штанов вам нужна

По словам стилиста, если у вас туловище длиннее ног, то вам нужно выбрать высокую или среднюю посадку. Однако если у вас ровные пропорции туловища и ног, то можно взять джинсы любой посадки.

Или же если ноги длиннее туловища, то нужно брать штаны с низкой посадкой.

Как выбрать фасон

Если у вас есть тип фигуры "песочные часы", то идеально для вас подойдут джинсы фасона skinny, wide leg, straight leg и bootcut. Длина должна быть примерно на палец выше лодыжки.

Женщинам с фигурой "прямоугольник" рекомендуется носить джинсы таких моделей, как mom, boyfriend, straight leg и bootcut. По длине также лучше выбрать примерно на палец выше лодыжки.

Тем, кто имеет тип фигуры "перевернутый треугольник" стилист советует покупать брюки модели bootcut, skinny, и wide leg. Джинсы skinny лучше брать длиной примерно по лодыжку, другие модели можно брать на полную их длину.

Если у вас тип фигуры "треугольник", то лучше всего подойдут модели bootcut, wide leg и straight leg. Длина может быть и полная.

Фасоны джинсов (фото: instagram.com/watchingukraine)

Как выбрать цвет

Несколько правил по выбору цвета: