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Как выбрать джинсы под свой тип фигуры: советы стилиста

Как подобрать джинсы (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Многие девушки до сих пор совершают одни и те же ошибки, выбирая свою идеальную модель джинсов. К тому же есть простые правила, которые помогут подобрать этот предмет одежды так, чтобы сидели хорошо и было со вкусом.

О том, как подобрать джинсы, рассказала стилист Алена под ником watchingukraine в своем Instagram.

Как выбрать джинсы

Для начала нужно обратить внимание на следующие критерии:

  • посадка
  • фасон
  • длина
  • цвет

Как определить, какая именно посадка штанов вам нужна

По словам стилиста, если у вас туловище длиннее ног, то вам нужно выбрать высокую или среднюю посадку. Однако если у вас ровные пропорции туловища и ног, то можно взять джинсы любой посадки.

Или же если ноги длиннее туловища, то нужно брать штаны с низкой посадкой.

Как выбрать фасон

Если у вас есть тип фигуры "песочные часы", то идеально для вас подойдут джинсы фасона skinny, wide leg, straight leg и bootcut. Длина должна быть примерно на палец выше лодыжки.

Женщинам с фигурой "прямоугольник" рекомендуется носить джинсы таких моделей, как mom, boyfriend, straight leg и bootcut. По длине также лучше выбрать примерно на палец выше лодыжки.

Тем, кто имеет тип фигуры "перевернутый треугольник" стилист советует покупать брюки модели bootcut, skinny, и wide leg. Джинсы skinny лучше брать длиной примерно по лодыжку, другие модели можно брать на полную их длину.

Если у вас тип фигуры "треугольник", то лучше всего подойдут модели bootcut, wide leg и straight leg. Длина может быть и полная.

Фасоны джинсов (фото: instagram.com/watchingukraine)

Как выбрать цвет

Несколько правил по выбору цвета:

  • отдавайте предпочтение универсальным оттенкам
  • выбирайте джинсы однородной варки
  • избегайте изломов и потертостей, поскольку они искажают реальные объемы и выглядят не современно
  • джинсы белого цвета выбирайте осторожно, лучше покупать брюки таких оттенков, как молочный, меланж или экрю
  • не зацикливайтесь на правиле "темный цвет делает стройнее" - в действительности все зависит от цвета и фасона

Раньше мы писали о том, как вернуть кроссовкам их белый цвет.

Читайте также, как выбрать солнцезащитные очки под тип лица.

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жінкиджинсистиль жизни