Как угомонить внутреннего критика: какими есть причины его появления и влияние на нашу жизнь

Критиковать себя и свои действия - это для многих стало нормой, но именно этот процесс портит нашу жизнь и самооценку.

О том, как избавиться от этой привычки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Kyivdvoryk в Instagram.

Как прекратить критиковать себя

Человек не может быть идеальным и постоянно совершает какие-то ошибки, но мы все живем впервые и на нас ежедневно влияет миллион факторов внешне, особенно в последние 2 года.

Часто люди говорят о себе подобное:

"Я ужасный человек"

"Похоже, что я просто всех удачно обманываю, но на самом деле я не такая уж умная"

"Я неудачник, поэтому у меня опять ничего не получилось"

"Я бездельник и никогда не преуспею"

"Такого человека, как я, никто никогда не полюбит".

Эти фразы даже читать тяжело. Голос в голове, произносящий их, звучит неожиданно уверенно. В моменты отчаяния очень легко поверить, что все эти жесткие слова и самообвинения - правда.

Он всегда следит за тем, что мы делаем

У внутреннего критика действительно достаточно благородная цель: он смотрит за тем, чтобы наша самооценка была сбалансированной. Но если он получает слишком много власти, становится не помощником, а врагом.

Внутренняя критика помогает нам добиваться своих целей и превосходить собственные ожидания, однако, если ее становится слишком много, это демотивирует и парализует нас. Сложно оставаться креативным и упрямым человеком, если за плечом стоит тот, кто унижает тебя за любое действие.

Он может говорить словами наших знакомых

Прислушайтесь: чей голос говорит, что вы хуже других? Может, это бабушка, которая постоянно сравнивала вас с одноклассниками? Или отец, который не умел хвалить и говорить теплые слова?

Нам может показаться, что внутренний критик прав, потому что он повторяет то, что мы уже слышали от значимых людей из нашей жизни. Но в этой жестокости нет правды.

Внутренний критик - это не друг

Критика может принимать различные формы, а сам критик очень ловок в подборе оскорблений и негативных оценок. Но эти виды не выдерживают проверки действительностью. Каждый из нас может совершать глупые или злые поступки, однако мы не становимся дураками или ворами из-за них.

Поэтому в следующий раз, когда вы услышите в своей голове голос, говорящий: "Ты хуже других", представьте, что бы вы сказали чужому человеку, который такими словами оскорбляет вашего друга.