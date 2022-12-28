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Как избежать похмелья и можно ли от него быстро избавиться: врач рассказала всю паравду

Как убрать похмелье (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Очень часто новогоднюю атмосферу Нового года можно испортить чрезмерно большим количеством выпитого алкоголя. В результате утром возникнет похмелье, от которого очень трудно избавиться.

Об этом сообщила психиатр и медицинский психолог Надь Беата в Instagram.

Основные симптомы

Врач назвала основные симптомы, которые могут возникнуть после чрезмерного употребления алкоголя:

  • головная боль, головокружение;
  • тошнота;
  • сухость и неприятный вкус во рту;
  • жажда;
  • озноб и чувство жара;
  • учащенное сердцебиение;
  • выраженная слабость;
  • депрессия, тревога и раздражительность.

Продолжается похмелье обычно до 24 часов.

Как избежать похмелья

Врач советует пить в меру и помнить свою индивидуальную дозу, которую желательно распределить на время вечеринки.

Также важно не пить натощак. К тому же, между каждым алкогольным напитком пейте воду или не газированные безалкогольные напитки. Также следует держать стакан воды возле кровати, чтобы выпить, если проснетесь в течение ночи.

В частности, вылечить похмелье никак нельзя. Это только распространенный миф.

Однако существует целый ряд средств, которые позиционируют именно как лекарство против похмелья, однако все они с недоказанной эффективностью.

Действенных лекарств против похмелья не существует, однако есть способы, которые облегчат это состояние:

  • пить как можно больше воды (3-4 литра), можно минеральной;
  • в случае возникновения тошноты и позыва к рвоте - опорожнить желудок;
  • выпить обезболивающие при головной боли;
  • ограничить активность;
  • много сна, отдыха;
  • не рекомендовано лечить похмелье алкоголем, поскольку есть риск ухудшения состояния или возникновения запоя.

Ранее мы сообщали, что происходит с человеком после небольшой дозы алкоголя.

Также читайте, как на организм влияет красное вино.

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алкогольврачиНовый год