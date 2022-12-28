Как избежать похмелья и можно ли от него быстро избавиться: врач рассказала всю паравду

Основные симптомы

Врач назвала основные симптомы, которые могут возникнуть после чрезмерного употребления алкоголя:

головная боль, головокружение;

тошнота;

сухость и неприятный вкус во рту;

жажда;

озноб и чувство жара;

учащенное сердцебиение;

выраженная слабость;

депрессия, тревога и раздражительность.

Продолжается похмелье обычно до 24 часов.

Как избежать похмелья

Врач советует пить в меру и помнить свою индивидуальную дозу, которую желательно распределить на время вечеринки.

Также важно не пить натощак. К тому же, между каждым алкогольным напитком пейте воду или не газированные безалкогольные напитки. Также следует держать стакан воды возле кровати, чтобы выпить, если проснетесь в течение ночи.

В частности, вылечить похмелье никак нельзя. Это только распространенный миф.

Однако существует целый ряд средств, которые позиционируют именно как лекарство против похмелья, однако все они с недоказанной эффективностью.

Действенных лекарств против похмелья не существует, однако есть способы, которые облегчат это состояние:

пить как можно больше воды (3-4 литра), можно минеральной;

в случае возникновения тошноты и позыва к рвоте - опорожнить желудок;

выпить обезболивающие при головной боли;

ограничить активность;

много сна, отдыха;

не рекомендовано лечить похмелье алкоголем, поскольку есть риск ухудшения состояния или возникновения запоя.

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