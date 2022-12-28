Как избежать похмелья и можно ли от него быстро избавиться: врач рассказала всю паравду

Очень часто новогоднюю атмосферу Нового года можно испортить чрезмерно большим количеством выпитого алкоголя. В результате утром возникнет похмелье, от которого очень трудно избавиться.
Об этом сообщила психиатр и медицинский психолог Надь Беата в Instagram.
Врач назвала основные симптомы, которые могут возникнуть после чрезмерного употребления алкоголя:
Продолжается похмелье обычно до 24 часов.
Врач советует пить в меру и помнить свою индивидуальную дозу, которую желательно распределить на время вечеринки.
Также важно не пить натощак. К тому же, между каждым алкогольным напитком пейте воду или не газированные безалкогольные напитки. Также следует держать стакан воды возле кровати, чтобы выпить, если проснетесь в течение ночи.
В частности, вылечить похмелье никак нельзя. Это только распространенный миф.
Однако существует целый ряд средств, которые позиционируют именно как лекарство против похмелья, однако все они с недоказанной эффективностью.
Действенных лекарств против похмелья не существует, однако есть способы, которые облегчат это состояние:
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