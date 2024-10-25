7 способов сделать стильное жилье на очень ограниченный бюджет
Мечтаете о стильном жилье, но бюджет ограничен? Не торопитесь откладывать ремонт. Важно подходить к оформлению дома с умом, и тогда даже с минимальными ресурсами можно получить впечатляющий результат.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как сделать стильный интерьер, используя простые и доступные решения.
Сделайте свет главным элементом интерьера
Первое, на что стоит обратить внимание при создании роскошного интерьера - это освещение. Оно имеет решающее значение, и тут основное не количество, а правильное расположение светильников.
Многоуровневое освещение создает уютную атмосферу, придавая помещению глубины. Сочетайте потолочные люстры с настенными бра, напольными торшерами и настольными лампами. Такая комбинация поможет сделать игру света и тени, придавая вашему жилью шарм.
Совет: выбирайте светильники простой формы, но необычного цвета, например, матовое золото или черный металл, которые выглядят более дорого.
Используйте акцентную стену как центр внимания
Акцентная стена - отличный способ сменить комнату без значительных вложений. Вы можете выбрать одну стену, которую вы сделаете центральной частью интерьера.
Это могут быть обои с большим рисунком, декоративная штукатурка, краска интересного цвета или фактуры или деревянные панели. Не бойтесь экспериментировать с текстурами - даже простая краска может создать эффект дорогих обоев.
Бюджетный вариант: выбирайте материалы, которые доступны по цене, но выглядят стильно и оригинально, превращая стену в настоящее произведение искусства.
Акцентная стена создает стиль в интерьере (фото: Freepik.com)
Сделать лепнину доступной
Декоративная лепнина ассоциируется с роскошью дворцов, но сегодня ее можно легко добавить даже в обычную квартиру. Современные материалы, такие как полиуретан или пенопласт позволяют быстро и легко устанавливать такие элементы, как карнизы или молдинги.
Они выглядят как настоящая гипсовая лепнина, но гораздо дешевле и проще в монтаже. Начните с незначительных деталей, например потолочного плинтуса, что сразу изменит общее впечатление от помещения.
Сделайте шторы особой частью комнаты
Шторы - это больше, чем просто защита от солнца, они могут стать настоящим украшением комнаты. Важно, чтобы шторы начинались с самого потолка и едва касались пола, что визуально увеличит высоту помещения.
Ширина штор также должна быть в 2-2,5 раза больше ширины окна, чтобы создавать красивые складки.
Лайфхак для экономии: выбирайте однотонные ткани нейтральных оттенков - они выглядят дороже и солиднее, чем яркие принты, придавая элегантность вашей комнате.
Красивые шторы - это очень важно (фото: Freepik.com)
Используйте фурнитуру для создания акцентов
Мелкие детали, такие как дверные ручки или выключатели, могут существенно повлиять на общий вид интерьера. Выбирайте фурнитуру так, как выбирали бы украшения - она должна гармонировать с дизайном комнаты.
Сейчас популярны матовый черный или латунь с эффектом старины, придающий помещению изысканность. Если не хотите заменять все элементы сразу, начните с самых видимых - ручек дверей или шкафов на кухне.
Используйте зеркала для увеличения пространства
Зеркала - это способ визуально увеличить пространство. Большое зеркало, стоящее на полу, создаст ощущение шика, а несколько меньших зеркал в декоративной композиции придадут комнате динамичности.
Ищите зеркала на распродажах или в секонд-хендах, где можно найти уникальные варианты копейки. Немного краски или новая рама - и у вас уже есть уникальный предмет декора.
Зеркала привлекают внимание (фото: Freepik.com)
Сделайте аксессуары финальным штрихом
Правильно подобранные аксессуары могут превратить даже простой интерьер в настоящий дизайнерский проект. Здесь главное - не переборщить. Выбирайте несколько больших предметов декора вместо многих мелких.
Большая ваза, стильный поднос или оригинальная скульптура придадут помещению завершенный вид.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Better Homes and Gardens, Apartment Therapy, Forbes Home.