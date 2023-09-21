Мастер по ремонту рассказал, как украинцам выбрать недорогую, но качественную технику и сэкономить

Как выбрать хорошую бытовую технику

По словам эксперта, многие не понимают, что через год эксплуатации могут возникнуть проблемы, требующие обслуживания, ремонта или замены деталей.

И здесь начинаются реальные вопросы. Не для каждой техники легко найти аксессуары, запчасти или мастера, которые готовы ее починить. Особенно это актуально для менее известных брендов и моделей. Потом вы можете обнаружить, что по истечении гарантийного срока обслуживание становится невозможным.

Цена также играет немаловажную роль в выборе бытовой техники.

Какие могут быть цены

Дешевая техника. Здесь часто производители экономят на качестве, что может привести к короткому сроку службы. Обслуживание такой техники может быть проблематичным, потому что не всегда можно найти необходимые запчасти и мастеров, готовых взяться за ремонт. Часто это одноразовая техника, работающая до первой поломки.

Чуть ниже средней. Эта категория предлагает неплохие варианты от известных брендов. Она может выполнить основные функции без излишеств и иметь относительно доступное сервисное обслуживание.

Чуть выше среднего. Обычно здесь можно найти ту же технику, что и во второй категории, но с дополнительными функциями и улучшенными характеристиками. Однако иногда за этими новшествами может стоять маркетинг, а цена может быть завышенной.

Дорогая техника. В этой категории часто можно найти высококачественные изделия с множеством функций. Однако иногда высокая цена не оправдывает ожидания. Доступность сервиса и запчастей может стать проблемой из-за своей уникальности.

Владимир Хатунцев поделился историей из жизни.

"Знакомый приобрел отличный холодильник японского производства, известного своим качеством. Сначала он в восторге рассказывал о нем и предсказывал ему долгий срок службы. Однако через год, когда потребовалась замена фильтра, стало ясно, что найти подходящую деталь практически невозможно", - сообщил нам эксперт.

"Еще через два года холодильник начал давать сбои, но мастера, разбиравшегося в такой редкой и уникальной модели, не оказалось, что создало реальные трудности в ремонте. Когда я видел этого знакомого в последний раз – холодильник так и "глючил", починить его не удалось", - добавил он.

На что обратить внимание при покупке бытовой техники

Итак, наконец, при выборе бытовой техники рекомендуется ориентироваться на средний ценовой сегмент и известные бренды, у которых хорошая репутация.

Также следует обращать внимание на длительность гарантии, предоставляемой производителем, так как она часто напрямую связана с качеством техники. Эти простые, но важные шаги помогут сделать правильный выбор и обеспечить комфорт в вашем доме на долго.