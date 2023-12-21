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Как украинцам получить дополнительную денежную помощь в Польше, Чехии и других странах

Как украинцам получить дополнительную помощь в странах ЕС (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Украинские беженцы получают денежную помощь от таких стран, как Польша, Чехия, Болгария, Румыния и других стран. И именно они могут оказать еще и дополнительную помощь.

О том, как именно украинцы могут получить дополнительную помощь в перечисленных странах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Как украинцам получить дополнительную денежную помощь в странах Европы

Украинцы, живущие в Болгарии, Польше, Чехии и Румынии, смогут получить больше финансовой поддержки, помощь с переездом в арендуемое жилье, оплату языковых курсов и так далее.

И все это потому, что 18 декабря европейская комиссия выделила 65 миллионов евро из фонда убежища миграции и интеграции именно этим четырем странам.

Такая помощь предоставляется для облегчения финансовой нагрузки на систему адаптации беженцев в этих странах и предоставления им возможности обеспечить людям, которые находятся под временной защитой Европейского Союза, надлежащий уровень поддержки, услуг и помощи.

Но следует постоянно следить за новостями именно в Польше, Чехии, Болгарии и Румынии, поскольку эти деньги они должны использовать немедленно. Также будет осуществляться контроль за тем, чтобы эти средства были использованы именно на помощь для украинских переселенцев.

По последним сведениям, украинцам с 2024 года планируют изменить социальные выплаты, где-то уменьшить, а где-то изменить правила для получения помощи и средств.

Однако эта дополнительная финансовая поддержка может стать для кого-нибудь настоящим спасением. Главное следить за новостями и успеть получить ее вовремя.

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