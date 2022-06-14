Водійські посвідчення в Україні можна обміняти на європейські: де і як це зробити
Українське водійське посвідчення повністю адаптоване до документів європейського зразка. Отримати новий документ можна в сервісних центрах МВС України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
У МВС пояснили, чим відрізняються старі водійські права від посвідчень європейського зразка. На новому документі замість піктограм, наприклад, окуляри, розміщені коди, які теж використовуються в європейському посвідченні.
Крім того, в документі європейського зразка є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".
Обміняти старий документ на новий можна за власним бажанням.
Для обміну водійського посвідчення необхідно надати:
- паспорт;
- копію ІПН;
- водійське посвідчення.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що отримати українські водійські права стане складніше, оскільки в МВС розробили понад 250 нових тестових питань для складання теоретичного іспиту. Тести адаптовані до європейського зразка.
Також повідомлялося, що Єврокомісія хоче розробити особливу процедуру для визнання українських водійських прав. Це допоможе біженцям, а також транспортним компаніям.