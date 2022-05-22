В Україні спростили правила отримання водійських прав: що змінилося

В Україні була спрощена процедура отримання водійського посвідчення - тепер права можна отримати в будь-якому місті, незалежно від місця навчання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства внутрішніх справ України.

Головний сервісний центр МВС змінив правила для зручності громадян під час війни, коли деяким довелося покинути свої будинки через бойові дії та переїхати в інші населені пункти.

Що змінилося

Відтепер скласти іспити для отримання водійське посвідчення можна в будь-якому центрі на території України, незважаючи на те, де ви проходили навчання.

Так, якщо ви склали теоретичний іспит в одному місті, то практику проходити можна і в іншому.

Також якщо громадянин склав обидва іспити в одному населеному пункті, але не встиг отримати водійське посвідчення через вимушений переїзд, то тепер є можливість отримати їх в сервісному центрі міста, куди тимчасово переїхав.

Тим, хто здає на права на водіння легковиків і вантажівок з причепом, теоретичну частину навчання скоротили майже на третину. При цьому відвідувати заняття можна онлайн.

Крім того, зміни торкнулися і свідоцтва для поїздки за кордон. Детальніше про нововведення щодо водійських посвідчень - на відео від МВС.

Відео: Головний сервісний центр МВС змінює правила отримання водійських посвідчень