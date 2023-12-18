Как украинцам в Лондоне найти дешевое жилье (відео)

В Великобритании сейчас находится большое количество украинцев, в частности в Лондоне, поэтому вопрос дешевого жилья для многих актуален.
О том, как найти недорогое жилье в Лондоне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггера Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.
Не все украинцы, которые переехали жить в Лондон, могут позволить себе самостоятельно снимать жилье с хорошими условиями. Поэтому большое количество до сих пор живет у спонсоров, ведь это удобно, безвозмездно и достаточно выгодно.
Тем не менее, те, кто планирует строить свое будущее в Великобритании, должны подумать и об отдельном жилье не за все деньги мира. И к счастью, есть возможность найти недорогое жилье в самом Лондоне и жить самостоятельно, без помощи спонсоров и организаций.
Мэр Лондона ввел несколько схем, которые в этом помогают:
Для всех этих схем, вы должны проживать или иметь работу непосредственно в Лондоне, не иметь жилья в собственности и вообще не иметь возможности арендовать жилье на рынке недвижимости. Для каждой из этих схем есть ограничение по доходу и ограничение по цене на аренду.
London Living Rent. Для этой схемы совокупный доход семьи не должен превышать 60 тысяч фунтов в год.
London Affordable Rent. В этой схеме вы не должны получать более 40 тысяч фунтов в год.
London Social Rent. По этой схеме ваш доход должен быть не более 20 тысяч фунтов.
Для этого вам нужно зайти на специальные сайты социальных домов, сдающих квартиры или комнаты, например Barnet, Brixton или Hackney.
Если вам нужно жилье, вы должны зарегистрироваться на сайте, зарегистрироваться в своем "кансили", чтобы сообщить, что вам нужно именно такое жилье и подаваться.
Раньше мы рассказывали о том, какие страны готовы платить украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.
Также читайте наш материал о 7 странах, где созданы лучшие условия для украинских беженцев.