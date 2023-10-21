Как украинцам бесплатно получить иммуносупрессанты после пересадки органов: инструкция и советы
Всем без исключения украинцам с трансплантированными органами важно своевременно получать необходимые препараты иммуносупрессии. Однако стоят они недешево.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о препаратах иммуносупрессии, кто и как может получить их бесплатно, а также что известно о программе медицинских гарантий и обновленном реестре "Доступных лекарств".
При подготовке материала были использованы следующие источники: сайт Министерства здравоохранения, сайт государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, сайт Национальной службы здоровья, сайт Украинского центра трансплант-координации, портал "Лекарства в Украине".
Что нужно знать о препаратах иммуносупрессии
Иммуносупрессанты - класс лекарственных препаратов, применяемых для искусственного угнетения иммунитета. После трансплантации они помогают снизить риск отторжения донорского органа.
В конце февраля 2023 года соответствующие медикаменты были внесены в реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации (возмещению) по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.
На временно оккупированных, прифронтовых территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия, на препараты иммуносупрессии продолжает действовать бумажный рецепт.
На других территориях такие медикаменты отпускаются по электронному рецепту.
Его выписывают трансплант-координаторы - согласно плану лечения.
В Минздраве уточнили, что для получения рецептов на иммуносупрессанты стоять в очередях и ходить по кабинетам - не обязательно. Достаточно связаться с трансплант-координатором по телефону.
Как электронные, так и бумажные рецепты выписываются по международному непатентованному названию с указанием формы выпуска и курса лечения. То есть указывается только действующее вещество и дозировка, а не название препарата.
Так что в аптеке пациенты могут выбрать те торговые наименования, которые им подходят.
Кто и как может получить лекарства бесплатно
С начала текущего года более 670 пациентов, живущих с трансплантированными органами, получили препараты иммуносупрессии безвозмездно или с небольшой доплатой (в рамках программы "Доступные лекарства").
Всего было выписано более 3 085 рецептов и отпущено в аптеках более 11 400 упаковок лекарств. Государство возместило пациентам, нуждающимся в таком лечении, более 31 миллиона гривен.
31 августа 2023 года вступил в силу приказ Минздрава, который утвердил обновленный реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий (полный список доступен по ссылке).
В реестре - 21 торговое наименование иммуносупрессивных лекарственных средств:
- 15 из них - полностью бесплатные
- шесть из них - с частичной доплатой
В целом, чтобы получить лекарство бесплатно, нужно:
- обратиться к врачу (терапевту, педиатру или семейному врачу), с которым заключена декларация
- получить электронный рецепт
- посетить аптеку с пометкой "Здесь есть Доступные лекарства"
- получить лекарство бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту
Для получения необходимых иммуносупрессивных лекарственных средств (иммуносупрессантов) лицам с трансплантированными материалами временно можно обращаться за предоставленными Украинским центром трансплант-координации контактными данными (каждая область имеет собственное ответственное лицо).
Программа медицинских гарантий и "Доступные лекарства"
Программа медицинских гарантий - перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, которые гарантируются населению и оплачиваются из Государственного бюджета на основе одинаковых для заведений тарифов.
Кроме того, с 1 апреля 2019 года Национальная служба здоровья администрирует программу реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства". Речь идет о прямом возмещении аптекам стоимости отпущенных пациентам лекарств по рецепту.
С начала работы программы НСЗУ выплатила аптекам за отпущенные лекарственные средства более 7,88 млрд грн.
Чиновники отмечают, что программа "Доступные лекарства" позволяет:
- уменьшить финансовую нагрузку на пациентов
- увеличить доступность лекарств
В общей сложности "Доступные лекарства" бесплатно (или с частичной доплатой) получили уже более 4 млн пациентов.
Около 14 тысяч аптек Украины имеют договор с НСЗУ и получают возмещение полной или частичной стоимости лекарств.
Чтобы получить всю необходимую информацию об услугах на первичном уровне медицинской помощи, следует загрузить специальный гид по программе медицинских гарантий для пациентов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине медики провели уникальную трансплантацию - пересадили одновременно два органа.
Читайте также, что делать пациентам, если в государственной больнице требуют деньги за услуги.