Как украинцы могут отменить штраф за превышение скорости: этот нюанс знают не все

В Украине патрульные фиксируют водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а именно превышают скорость с помощью прибора Trucam. Однако иногда штраф можно отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Дорожній адвокат".

Пример ситуации

Эксперты рассказали, что недавно произошел такой случай, когда водитель ехал со скоростью более 101 км/ч при разрешенных 50-ти.

С помощью прибора Trucam патрульные зафиксировали нарушение ПДД и составили на водителя протокол. Санкция ч. 4 ст. 122 КУоАП предусматривает штраф в размере 1700 гривен

Однако мужчина пожаловался в суд, где указал, что его привлекли к ответственности незаконно.

Что решил суд

Выяснилось, что в делах не было подписи обвиняемого под пунктом о разъяснении прав и обязанностей.

Как оказалось, столь небольшой нюанс позволил водителю избежать наказания. Все потому, что суд пришел к выводу, что эта важная формальность не была соблюдена.

В результате действия полицейских признали неправомерными, поэтому суд признал постановление незаконным и отменил его. Он даже не определял, превышал ли водитель скорость или нет, ведь это не имело смысла.

Эксперты говорят, если вы нарушили ПДД, то следует знать, что патрульный должен разъяснить ваши права и обязанности и попросить вас подписаться в соответствующем пункте протокола.

"Доказательством разъяснения водителя его прав является, в частности, его подпись в пункте 8 постановления, где указано: "Права по статье 268 КУпАН и срок обжалования по статье КУпАН водителю разъяснены", - говорится в сообщении.

Как оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой

Узнать факт фиксации нарушения можно с помощью:

официального сайта МВД

официального мобильного приложения МВД - "Штрафи ПДР" для Android и IOS

Telegram-бота "Штрафи ПДР"

Сервисы позволяют не только оплатить штраф, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса.

В частности, есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

В случае оплаты в течение 10 дней 50% от наложенного штрафа постановление считается исполненным.