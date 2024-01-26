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Как украинские выпускники будут сдавать НМТ 2024 за границей

Как будет проходить НМТ за границей (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Национальный мультипредметный тест, который необходимо сдать всем желающим поступить в вузы Украины, будут проводить и за границей. Сейчас идет налаживание связей с зарубежными партнерами для организации временных экзаменационных центров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью руководительницы Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко Школе KEVIN в YouTube.

Как будут сдавать НМТ за границей

"За рубежом тестирование будет, но перечень стран еще назвать не могу. Это непростая задача, ведь у зарубежных партнеров в это время также проходит образовательный процесс, сессии, обучение. Не все страны смогут обеспечить нас компьютерными аудиториями и специалистами, которые с нами будут сотрудничать. Соответственно не гарантируем, что перечень стран останется тот же, но мы делаем все от нас зависящее, чтобы как можно больше коллег согласились с нами работать", - заявила Вакуленко.

Украинские выпускники, которые находятся за границей, должны заранее зарегистрироваться, чтобы все желающие смогли принять участие в НМТ 2024.

Вакуленко подчеркнула, что за рубежом у участников НМТ продолжительность и техника тестирования будет такой же, как и у участников в Украине.

Выпускникам нужно заблаговременно позаботиться о маршруте проезда во временный экзаменационный центр за границей.

 

Добавим, что в прошлом году 30 тысяч поступающих в украинские вузы прошли вступительные экзамены в зарубежных экзаменационных центрах. Для проведения НМТ 2023 создали 496 временных экзаменационных центров в 32 странах и 53 городах Европы и Северной Америки.

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