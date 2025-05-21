Как украинские актеры покоряют Голливуд: истории успеха и провалов

Иванна Сахно

Свою актерскую карьеру Иванна Сахно начала еще в девятилетнем возрасте - именно тогда она дебютировала в роли племянницы Леси в популярном сериале "Леся+Рома", который выходил на телеканале ICTV с 2005 по 2008 год.

Еще до переезда в США девушка успела сняться в нескольких телефильмах в Украине. А уже в Штатах - попробовала силы в жанре хоррора, появившись в малобюджетных лентах "Дерево тел" и "Необратимое". Хотя эти работы и не сделали ее узнаваемой, они стали важными этапами становления в Голливуде.

Иванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Звездный прорыв произошел в 2018 году, когда Иванна приняла участие сразу в двух громких международных проектах. В фантастическом боевике "Тихоокеанский рубеж: Восстание" она сыграла роль кадета Виктории, а в комедийном экшене "Шпион, который меня кинул" появилась рядом с такими звездами, как Мила Кунис и Джиллиан Андерсон.

Кадр из фильма "Шпион, который меня кинул"

Александр Рудинский

Широкой общественности имя Александра Рудинского стало известным после его роли в украинском сериале о подростках "Первые ласточки".

После съемок он на некоторое время вернулся в театр, однако вскоре снова вышел на большой экран - на этот раз в мощном фильме Олега Сенцова "Носорог", который ездил по фестивалям по всему миру и одержал победу в Стокгольме как лучшая художественная лента.

Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

После этого на Рудинского обратили внимание и другие украинские режиссеры. Он появился в комедии "Лучшие выходные" и драме "Оставайся онлайн", но настоящий прорыв ждал впереди - уже за пределами Украины.

Сначала Александр получил роль в сериале "Декамерон" на Netflix, где сыграл колоритного одноглазого бандита. Съемки проходили в Италии, а Рудинский появился сразу в трех эпизодах.

Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Дальше - еще амбициознее: участие в американском сериале "Агентство", который продюсирует сам Джордж Клуни. Здесь актеру досталась роль украинского военного, а партнерами по съемочной площадке стали Майкл Фасбендер, Ричард Гир и Джеффри Райт.

Свое международное признание Рудинский закрепил участием в британском фильме о войне в Украине - "Камень, ножницы, бумага". Короткометражка, снятая режиссером Францем Бемом, получила престижную премию BAFTA.

Александр Рудинский с BAFFTA (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Несмотря на это, сам актер сохраняет скромность: свои роли успехом не называет, а будущее видит как пространство для развития.

Захар Шадрин

В феврале 2022 года, за две недели до полномасштабного вторжения, Захар Шадрин оказался в США. Переезд стал началом нового этапа в жизни молодого актера, но даже оказавшись за океаном, он остался верен своим украинским корням.

"Сегодня, когда миллионы украинцев разбросаны по всему миру, каждый из нас обязан гордо нести свое культурное наследие. Важно отстаивать нашу особую украинскую идентичность, дистанцируясь от того, чтобы нас считали просто продолжением России или частью постсоветского пространства", - отмечает актер.

Захар Шадрин (фото: instagram.com/zacharyshadrin)

И Захар не просто говорит - он действует. Уже через год после переезда он оказался среди потенциальных номинантов на главную телевизионную награду США - Эмми. Это стало возможным благодаря его роли в сериале-антологии "Маленькая Америка" от Apple TV+, где он сыграл в серии, посвященной опыту украинского иммигранта.

Захар Шадрин (фото: instagram.com/zacharyshadrin)

Для актера, который лишь недавно ступил на американскую землю, такой прорыв - не просто везение, а результат большой работы и осознанной позиции.

Шадрин не только открывает для себя Голливуд, но и помогает миру увидеть Украину - настоящую, живую, независимую.

Захар Шадрин (фото: instagram.com/zacharyshadrin)