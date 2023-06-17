Как украинизировать свой дом: советы по обустройству этноинтерьера
В последнее время все популярнее становится этностиль в интерьере жилья украинцев. Настоящий этнодом имеет определенные правила. Это не только вышитые рушники и народные узоры, но и формы, материалы и эксперименты.
О том, как сделать дом в украинском стиле неповторимым, рассказали на странице "Про гроші" в Instagram.
Признаки этнического стиля
Элементы любой культуры придают простору уникальности. Если хотите жить в доме с украинским колоритом, позаботьтесь о цветовой гамме. За основной цвет следует взять белый или кремовый (для стен). Акцентными могут стать яркие - красные, желтые, голубые. Для гуцульского интерьера характерны зеленые и желтые цвета.
Вариант стилизации этноэлементов (скриншот)
Традиционные узоры
Освежите интерьер геометрическими рисунками, растительными мотивами, традиционными орнаментами, акцентируйте на вышитых изделиях - полотенцах, скатертях.
Вышитые подушки придадут украинского колорита вашему дому (фото: Freepik)
Натуральные материалы - основа этностиля
Для обустройства жилья подойдут дерево, металл, глина, но никакого пластика или синтетики не должно быть. Гостиную можно декорировать резными или коваными изделиями, кухню - керамическими.
Мебель должна иметь деревянную отделку. Кроме того, украинский стиль подразумевает простоту и грубые формы.
Образец обустройства пространства в этностиле (фото: hotel-kiev.org.ua)
Традиционный шерстяной ковер
Идеально, если такой ковер будет ручной работы, но это не обязательно. Машинные изделия также имеют красивые узоры, которые впишутся в дизайн.
Некоторые бренды производят ковры по технологиям наших предков. Более того, они воспроизводят орнаменты разных регионов Украины.
Образец традиционного ковра (фото: kilimi.com.ua)
"Хата-мазанка" в квартире
Истинный украинский стиль - деревянный дом, обмазанный глиной. Естественно, эта разработка сейчас практически утратила актуальность, но не для дизайнеров. Иногда они предлагают облицовывать стены квартиры глиной с соломой и максимально интегрировать историю в современный стиль.
Чего нельзя делать
Если кратко описать суть этностиля - это единение культуры со средой. Для него присущи сдержанность и простота форм. Поэтому если не хотите испортить свой дом, есть определенные табу.
В этнодизайне не может быть натяжного потолка, пластиковой вагонки или синтетики. Не портите свою мечту - лучше медленно, но двигайтесь к желаемой украинизации дома.
Раньше мы рассказывали о том, из-за каких 5 ошибок в дизайне ваш дом выглядит дешево и безвкусно.
Читайте также о том, какие 6 цветов в дизайне кухни удешевляют ее.