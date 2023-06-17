Как украинизировать свой дом: советы по обустройству этноинтерьера

В последнее время все популярнее становится этностиль в интерьере жилья украинцев. Настоящий этнодом имеет определенные правила. Это не только вышитые рушники и народные узоры, но и формы, материалы и эксперименты.

О том, как сделать дом в украинском стиле неповторимым, рассказали на странице "Про гроші" в Instagram .

Признаки этнического стиля

Элементы любой культуры придают простору уникальности. Если хотите жить в доме с украинским колоритом, позаботьтесь о цветовой гамме. За основной цвет следует взять белый или кремовый (для стен). Акцентными могут стать яркие - красные, желтые, голубые. Для гуцульского интерьера характерны зеленые и желтые цвета.

Вариант стилизации этноэлементов (скриншот)

Традиционные узоры

Освежите интерьер геометрическими рисунками, растительными мотивами, традиционными орнаментами, акцентируйте на вышитых изделиях - полотенцах, скатертях.

Вышитые подушки придадут украинского колорита вашему дому (фото: Freepik)

Натуральные материалы - основа этностиля

Для обустройства жилья подойдут дерево, металл, глина, но никакого пластика или синтетики не должно быть. Гостиную можно декорировать резными или коваными изделиями, кухню - керамическими.

Мебель должна иметь деревянную отделку. Кроме того, украинский стиль подразумевает простоту и грубые формы.

Образец обустройства пространства в этностиле (фото: hotel-kiev.org.ua)

Традиционный шерстяной ковер

Идеально, если такой ковер будет ручной работы, но это не обязательно. Машинные изделия также имеют красивые узоры, которые впишутся в дизайн.

Некоторые бренды производят ковры по технологиям наших предков. Более того, они воспроизводят орнаменты разных регионов Украины.

Образец традиционного ковра (фото: kilimi.com.ua)

"Хата-мазанка" в квартире

Истинный украинский стиль - деревянный дом, обмазанный глиной. Естественно, эта разработка сейчас практически утратила актуальность, но не для дизайнеров. Иногда они предлагают облицовывать стены квартиры глиной с соломой и максимально интегрировать историю в современный стиль.

Чего нельзя делать

Если кратко описать суть этностиля - это единение культуры со средой. Для него присущи сдержанность и простота форм. Поэтому если не хотите испортить свой дом, есть определенные табу.

В этнодизайне не может быть натяжного потолка, пластиковой вагонки или синтетики. Не портите свою мечту - лучше медленно, но двигайтесь к желаемой украинизации дома.