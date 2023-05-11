Как Украина выступала на Евровидении: все участники и их успехи (видео)

Александр Пономарев

Александр Пономарев первым открыл для Украины Евровидение. Со своей песней "Hasta La Vista" артист занял на конкурсе всего 14 место.

Руслана

В 2004 году Руслана первой привезла в Украину главную статуэтку Евровидения!

Гринджолы

Эта группа, представлявшая Украину на юбилейном конкурсе в Киеве, с треском провалилась, заняв на Евровидении 2005 года всего 19 место.

Тина Король

На конкурсе Евровидения 2006 года Украину представляла Тина Кароль с песней "Show Me Your Love".

Верка Сердючка

В 2007 году Украине не хватило совсем чуть-чуть для победы на Евровидении. Но шума Сердючка наделала не мало.

Ани Лорак

На Евровидении 2008, проходившем в Сербии, Украину с песней "Shady Lady" представляла Ани Лорак. Там она слигалась с Киркоровым и после этого окончательно осела в России, где превратилась в предательницу.

Светлана Лобода

В 2009 году честь представлять Украину на Евровидении выпала Светлане Лободе. На конкурсе певица заняла всего 12 место.

Alyosha

В 2010 году Украину представила певица Alyosha. Жена Тараса Тополи заняла 10-е место в финале конкурса.

Мика Ньютон

В 2011 году в немецкий Дюссельдорф поехала Мика Ньютон. С песней "Angel" молодая певица заняла на Евровидении четвертое место.

Гайтана

На Евровидении 2012, которое проходило в Баку, Украину представляла Гайтана с песней "Be My Guest".

Злата Огневич

В 2013 году зрелищный номер, представленный Златой Огневич на Евровидении в Мальме, принес Украине третье место.

Мария Яремчук

В 2014 году Украину на конкурсе представляла дочь известного украинского артиста Назария Яремчука Мария Яремчук. Результат - 6 место.

Джамала

В 2015-м Украина впервые отказалась от участия в Евровидении из-за войны. Но уже в следующем году Джамала торжествовала в Европе с откровенным и фантастическим исполнением своего хита "1944".

O.Torvald

В финале Евровидения 2017 года O.Torvald выступили с сильным треком и номером. Но европейцам они пришлись не по душе… Женя Галич и Ко показали самый плохой результат от Украины за все годы…

MELOVIN

MELOVIN с песней "Under The Ladder" в 2018 году занял всего 17 место, но при этом получил множество положительных отзывов за свой "горячий" номер.

В 2019 году Украина в третий раз не приняла участие в Евровидении, потому что в Нацотборе с песней "Siren Song" победила певица MARUV, которая оказалась "ватной". Потому оргкомитет решил не посылать ее в Тель-Авив на конкурс. В 2020 году действо отменили из-за коронавируса.

Go_A

В 2021-м группа Go_A наделала шум на сцене Евровидения и заняла почетное 5 место.

Kalush Orchestra

В год начала полномасштабного вторжения России на нашу землю Украину на Евровидении в Турине представляла группа Kalush Orchestra. Ребята принесли нашей стране третье "золото" в истории, а их конкурсная песня "Стефанія" разлетелась по всему миру и стала одним из символов борьбы украинцев за свободу.