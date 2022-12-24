Как уберечь новогоднюю елку, если в доме живет кот: самые простые советы

Как наряжать елку, если есть кот

Опытные кошатники запасаются на новогодние праздники игрушками, которые не бьются и которые нельзя проглотить. Если есть такая возможность - елку ставят искусственную, небольшую и повыше - там, куда кот запрыгнуть не сможет.

Все игрушки должны быть крепко закреплены на ветках - для этого можно использовать канцелярские скрепки или металлические усики внутри самих игрушек. Если игрушка крепко закреплена - кот не сможет сбить ее лапой.

Дождики - зло, и коты любят их пожевать. Поэтому, стоит убрать это украшения из вашего списка. Вместо такого дождика можно повесить гирлянду из бумаги или другого материала, который коты не жалуют.

Помните, что коты очень изобретательны, особенно, если что-то вызывает у них интерес. Поэтому стоит сделать так, чтобы елка им не была интересна - ни игрушками, ни запахом.

Как защитить елку от кота

Распылитель с обычной водой. Используйте распылитель каждый раз, когда кот пытается атаковать елку. Наблюдайте за поведением своего любимца: коты планируют нападение и ждут момента, чтобы уцепить лапой дождик или игрушку. Старайтесь попасть водой коту на спину - это даст ему понять, что елку трогать нельзя.

Звонкие ключи. С помощью связки ключей или другого предмета, который может испугать кота, можно отучить животное от многих вещей, в том числе и от посягательств на елку. Как только кот подходит к елке, бросайте ключи на пол. Животные боятся неожиданный громких звуков. Несколько раз процедуру придется повторить, чтобы кот запомнил взаимосвязь.

Елочные украшения - не игрушка. Хозяева животных не задумываются о том, что заигрывание елочными украшениями с котом могут обернуться неприятной историей. Не дразните кота гирляндами или шариками и не предлагайте ему поиграть такими предметами. Когда игрушки и гирлянды окажутся на елке, коты будут считать, что и там ими можно поиграть.

Спрячьте нижнюю часть дерева. Чтобы коты не карабкались по высокой елке наверх - закройте все доступы к стволу. Это может быть ткань, загородка из картона или шуршащий материал, например, фольга - все, что не по вкусу коту и его когтям. На нижние ветки елки не вешайте дождик или игрушки, которые можно достать.

Ароматные отпугиватели. Используйте запахи, которые не по вкусу вашему коту. Это может быть специальный раствор по типу "кот-стоп" или же натуральные ароматы. Коты не выносят запахи перечной мяты, лимона, мандаринов и многие другие эфирные масла. Капните пару капель на нижние ветки деревьев - это отобьет желание трогать елку.

Еще можно разложить под елкой то, что не по вкусу коту, но имеет аромат - мандарины, апельсины, арома-свечки или палочки.