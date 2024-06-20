Как не надо пылесосить: 10 ошибок, которые только распространят грязь

Уборка жесткого пола с вращающейся щеткой

Если использовать один вертикальный пылесос с вращающейся щеткой для уборки ковров, ковровых покрытий и паркетных полов, это создаст больше беспорядка. Ведь вертикальные пылесосы с вращающимися щетками предназначены в первую очередь для ковров.

При использовании на твердых полах вращающаяся щетка может разбрасывать мусор, а не собирать его, что приводит к неэффективной уборке.

Поэтому, если нет другого выхода, следует предварительно подметать или мыть пол с твердым покрытием, чтобы очистить его более эффективно и тщательно.

Использование щеточного пылесоса на коврах с высоким ворсом

На коврах с высоким ворсом можно использовать неправильный пылесос. Пылесос с насадкой для ковров может быть менее эффективным на коврах с высоким ворсом - насадка мешает пылесосу глубоко проникнуть в волокна ковра.

Вы не пылесосите в разных направлениях

В волокнах ковра часто скрываются частицы пыли и мусора, которые вы никогда не увидите невооруженным глазом, и они не всегда легко отделяются от ковра - вот почему важно сделать несколько движений пылесосом в разные стороны, чтобы собрать как можно больше застрявшей грязи и пыли.

Вы протираете пыль после уборки пылесосом

Сначала советуют вытирать пыль, а затем пылесосить. Причина достаточно очевидна: вытирая пыль после пылесоса, вы бросаете его обратно на пол, где его нужно снова собирать.

Во время уборки лучше начинайте с верхней части комнаты и двигайтесь вниз, чтобы не убирать одну поверхность дважды.

Вы пылесосите только пол

Провести пылесосом по полу - необходимо, но если уделять внимание только этому, легко пропустить важные участки. Диваны и шторы также следует пылесосить, поскольку они тоже пылятся.

Однако следует использовать правильные насадки, чтобы убедиться, что вы чистите материалы безопасно.

Вы доверяете тщательную уборку работу-пылесоса

Робот-пылесос - отличный дополнительный инструмент для уборки. Он идеально подходит для ежедневного ухода и всасывания крошек, пыли и мусора, которые являются частью повседневной жизни - но не эффективно использовать эти машины для глубокой уборки.

Работы-пылесосы не обладают такой же мощностью всасывания, а без дополнительных насадок не могут тщательно очищать некоторые поверхности.

Использование старого пылесоса

Если вы используете тот самый пылесос, который унаследовали от родителей, он, вероятно, уже не справляется со своими обязанностями - ведь механизм имеет свой срок службы.

В зависимости от модели и материалов конструкции пилесосы могут проработать 4-7 лет, и это при условии, что его регулярно чистили и выполняли необходимое техническое обслуживание, например, заменяли фильтры каждые 3-6 месяцев.

Если пылесос начинает плохо впитывать, детали трудно найти или он просто странно пахнет, независимо от того, что вы делаете для его очистки, возможно, пора его заменить, чтобы он мог убирать оптимально.

Неправильный подбор насадок

Чтобы максимизировать эффективность уборки пылесосом, следует подбирать насадки под каждую поверхность. Существует разніе насадки для обивки, деревянных или ворсинковых ковров.

Если главная насадка пылесоса не подходит для очищаемой поверхности, например, если использовать насадку для твердого пола на коврах, она не будет работать оптимально, оставляя грязь.

Вы пылесосите слишком быстро

Когда у вас мало времени, возникает соблазн быстро пропылесосить и покончить с этим, но слишком быстрая уборка может помешать машине выполнять свою работу.

Медленная уборка обеспечивает надлежащий поток воздуха и всасывания, а также позволяет насадке с подвижной щеткой тщательно охватить все участки.

Если вы надеетесь сэкономить время, эффективнее убирать понемногу, но чаще: соблюдение регулярного графика уменьшает количество грязи и пыли в доме, а значит, сокращает время, необходимое для эффективной уборки.

Недостаточно регулярная уборка

Специалисты советуют пылесосить нужно на неделю, а, в случае аллергии или других респираторных заболеваниях, следует пылесосить ковровые покрытия в местах с высокой проходимостью каждые два дня.

Более короткие промежутки между уборками не только уменьшают количество пыли и облегчают уборку, но и предотвращают распространение грязи - ведь большое количество мусора сложно убрать за один раз из-за наполнения отсеков или мешков пылесоса, или забивания фильтров.