Как в мире отмечают Сочельник и чем он отличается от украинского

Как в мире празднуют вечер в канун Рождества

Традиции празднования Сочельника отличаются у каждого народа. Однако для большинства характерно собираться 24 декабря в кругу семьи за пышной трапезой.

Перед началом ужина принято помолиться и поблагодарить Бога за прожитый год. Римокатолики за столом обмениваются облатками. Это тонкая пластинка пресного хлеба, используемая для таинства евхаристии. Тогда верующие поздравляют друг друга с праздником рождения Христа.

Традиционно готовят 12 постных блюд. Это число символизирует количество апостолов Иисуса Христа и количество месяцев в году.

Обычно христиане западного вероисповедания соблюдают строгий пост. В сочельник католики едят только зерна ячменя или пшеницы, которые готовят только на воде и приправляют медом. Пост прекращают только тогда, когда на небе появляется первая звезда - предвестница рождения Христа.

Также на столе во время Рождества во всем католическом мире, от Португалии до Литвы и Филиппин до Бразилии можно встретить сельдерей. Она символизирует изобилие.

Необычные традиции празднования Сочельника

Если праздничная трапеза имеет много общего с тем, как отмечают сочельник украинцев, то другие традиции очень отличаются от наших. Некоторые откровенно даже шокируют.

В Финляндии вечером перед Рождеством принято ходить в сауну. Местные верят, что там живет рождественский эльф, приносящий счастье. А вот на Рождество финны идут на службу в церковь, а к детям наведывается Йоулупукки (переодетый отец или сосед). Праздничный персонаж приносит малышам игрушки и сладости.

Норвежцы на Сочельник прячут веники в темные места. Они верят, что в небе в это время снуют ведьмы и другие злобные духи. А поскольку веники считаются главным средством передвижения нечистой силы, то их следует сделать недоступными.

Греки на Сочельник собираются на террасах и балконах за пышной трапезой, а после ужина - поют и танцуют. Обязательное блюдо - христопсомо. Это хлеб с медом, украшенный крестом. Елку украшают моделями корабликов с иллюминацией. Корабль символизирует церковь и море, от которых издавна зависело благосостояние греческих семей.

Французские дети в Рождественскую ночь оставляют обувь у камина. Когда Pere Noel - французский Дед Мороз приносит подарки, то раскладывает их в ботиночки и сапожки. А маленькие игрушки, фрукты и орехи развешивают на елке.

Поляки на Сочельник за столом оставляют одно место свободным. Оно предназначено для неожиданного гостя, а также своеобразное упоминание о родных, которые находятся далеко от дома. На трапезу обязательно готовят запеченный карп и борщ с "ушками". За праздничным столом делятся облатками и вручают подарки всем собравшимся. После ужина вся семья отправляется на праздничную мессу в костел.

А вот в США проводят не постную трапезу - на праздничном столе много мясных блюд. Главной, конечно, как и на День благодарения есть запеченный индюк. А вот подарки кладут под елку и распаковывают их только утром на Рождество.

В Австрии на Сочельник не запирают двери, ведь на ужин могут прийти друзья или знакомые. Елку украшают не игрушками, а шоколадом и мармеладом. На Рождество молодежь одевается в Крампуса - это чудовище с колокольчиками, резками и козлиными рогами. Он сопровождает Николая, который дарит вежливым детям сладости.

В Мексике Сочельник отмечают в двух местах - сначала посещают семью по материнской линии, а затем по отцовской. Также принято носить картину Иосифа и Марии от дома к дому в поисках "убежища" для рождения Иисуса Христа. А символ Рождества у них - красный цветок, который называется пуансетия. У нас он более известен, как рождественская звезда.

В Бразилии на праздничную трапезу готовят индейку, цветной рис, каштаны и сладкие гренки. Традиционно украшают искусственные елки, поскольку настоящие у них не растут.