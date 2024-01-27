Как создать "Дия.Подпись" за несколько минут: инструкция

"Дия.Подпись" является очень необходимым инструментом, когда речь идет о получении ряда государственных услуг. К примеру, он понадобится для авторизации электронного кабинета Пенсионного фонда, налоговых органов, Кабинета водителя и т. д. Также им можно подписать электронный документ и благодаря ему получить административную услугу онлайн.

О том, как создать "Дия. Подпись", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию " Дия ".

Как создать "Дия.Подпись"

Создать "Дия.Подпись" можно самостоятельно онлайн, это займет всего несколько минут.

Инструкция:

загрузите и авторизуйтесь в приложении "Дия"

в меню выберите "Дия.Подпись"

нажмите кнопку "Активировать Дия.Подпись"

подтвердите личность через проверку за фото (на этом этапе придется покачать головой, подобрать хорошее освещение. Обратите внимание, если носите очки, их нужно снять во время подтверждения личности)

придумайте 5-значный код (PIN-код) для "Дия.Подписи" и обязательно запомните его

Создать "Дия.Подпись" можно только, если у вас есть хотя бы один из этих документов в приложении "Дия":

ID-карта

биометрический загранпаспорт

загранпаспорт, выданный после 2015 года

вид на временное или постоянное место жительства

Срок действия "Дия. Подпись" - 1 год или до момента его удаления. Отметим также, что услуга получения этой подписи бесплатная.

Что следует запомнить

Граждане, которые получат "Дия. Подпись", могут быть уверены, что никто другой не сможет им воспользоваться, даже если получит доступ к их смартфону. Поскольку перед каждым подписанием нужно проходить подтверждение личности через проверку фото и вводить PIN-код для "Дия.Подписи".

Также, если человек меняет смартфон, то можно создать новую "Дия.Подпись", а старая автоматически удаляется.