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Как стильно носить вышиванку: фотопримеры образов на каждый день

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Украина, Суббота 18 марта 2023 11:30
Как стильно носить вышиванку: фотопримеры образов на каждый день Как стилизовать вышиванку на современный лад (фото: etnodim.com.ua)
Автор: Юлия Гаюк

В гардеробе каждого украинца и украинки есть вышиванка. Однако надевают ее лишь несколько раз в год, хотя национальную вещь можно стилизовать и под ежедневный стиль по различным поводам.

Как стильно носить вышиванку весной, рассказала стилистка Яна Платонова на своей странице в Instagram.

С джинсами

Вышитая рубашка прекрасно сочетается с джинсами или брюками. Выбирайте низ в зависимости от цвета верха. Если вышиванка темных оттенков, она будет хорошо сочетаться со светло-синими джинсами.

Если на рубашке превалируют светлые цвета, то также уместно использовать светлый низ. Таким образом, вы не обремените образ цветами и узорами.

Как стильно носить вышиванку: фотопримеры образов на каждый день

Как стилизовать вышиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)

С короткими юбками и шортами

Вышиванка подойдет не только для официальных, но и для повседневных образов. Подбирайте одежду в определенной цветовой гамме. К примеру, если на вышиванке использованы розовые нити, то уместно надеть розовую юбку.

Если в вашем арсенале черный низ, он хорошо сочетается с красным верхом. Однако наиболее выигрышным вариантом станет классика - синие джинсовые шорты или юбка и красочная рубашка.

Как стильно носить вышиванку: фотопримеры образов на каждый день

Как стилизовать вышиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)

С длинными юбками

Если хотите придать образу большей серьезности, наденьте длинную юбку. Лучший крой - это "солнышко", ведь он придаст вам женственности и подчеркнет талию. К тому же вы будете однозначно в центре внимания в таком образе.

Что касается цветов, то лучше использовать правило "светлый верх, темный низ". Так образ будет в балансе цветовой гаммы.

Как стильно носить вышиванку: фотопримеры образов на каждый день

Как стилизовать вышиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)

С брюками "палаццо"

Брюки "палаццо" твердо закрепились в модных трендах, поэтому следует использовать их в образе с вышиванками. Дополните штаны стильным поясом или ремнем, и комфортный образ на деловую встречу или на прогулку готов.

Как стильно носить вышиванку: фотопримеры образов на каждый день

Как стилизовать вышиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Раньше мы рассказывали, как стильно носить кожаные вещи весной 2023 года.

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