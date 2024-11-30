Как стилизовать любимый свитер: блогерша показала 3 стильных варианта (видео)

Как стилизовать свитер

Блогерша показала образы на каждый. Если у вас есть теплые легинсы или джинсы скинни - это идеальный вариант под любой свитер.

девушка надела серый свитер, черные легинсы, серые носки и бежевые угги. Завершить лук она решила укороченным пальто светло-бежевого оттенка.

А чтобы добавить образу изюминку, можно поэкспериментировать с аксессуарами, например, добавить палантин с леопардовым принтом или же коричневую сумку из замши.

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Для второго образа блогерша выбрала все тот же серый свитер. На этот раз она дополнила его черными джинсами скинни, кедами и миниатюрным клатчем.

Отметим, что для зимы можно присмотреть кеды на меху или же заменить их грубыми ботинками на тракторной подошве со шнурками. А сверху накинуть пуховик или пальто.

Также блогерша слегка подвернула рукава и заправила один край свитера в брюки - таким образом лук заиграл новыми красками.

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Для третьего образа блогерша выбрала летнее платье черного оттенка с пуговицами контрастного цвета. Линию талии она подчеркнула тонким кожаным ремнем.

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Сверху она надела пушистый серый свитер и заправила его конец в ремень.

Завершить образ одна решила высокими сапогами на плоском ходу.

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Как выбрать свитер на зиму 2025

Материалы

Для зимы выбирайте свитера из шерсти, кашемира или смеси с акрилом. Эти материалы хорошо сохраняют тепло и обеспечивают комфорт.

Фасон

Зимой 2024-2025 года актуальны свитера с высоким воротом, оверсайз модели, а также с интересными узорами или текстурами, такими как косы, жаккард или крупные вязки.

Детали

Обратите внимание на свитеры с интересными деталями: молниями, пуговицами или ажурными вставками, которые могут добавить интересный акцент в образ.

Чем дополнить образ со свитером

Шарф и шапка

Серый свитер хорошо смотрится с однотонными или полосатыми шарфами и шапками. Выбирайте аксессуары в нейтральных оттенках или, наоборот, в ярких цветах, чтобы добавить акцент в образ.

Сумка

К серому свитеру хорошо подойдут сумки в темных или пастельных оттенках. Модные аксессуары, такие как кожаные сумки, рюкзаки или сумки с металлическими деталями, подчеркивают стиль и делают образ завершенным.