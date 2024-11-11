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Как стилизовать серый свитер: блогерша показала 3 варианта на каждый день (видео)

Как носить серый свитер осенью 2024 (иллюстрация: pixabay.com)
Автор: Катерина Собкова

В гардеробе каждой модницы есть базовые вещи на осень и зиму. Это, например, черные классические брюки, гольфы-водолазки, джинсы, теплые вязаные платья.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу India-Rose рассказывает, как стилизовать обычный серый свитер, чтобы выглядеть модно.

Для первого образа блогерша надела летнее платье на бретельках, капроновые колготы, гольфы и высокие черные сапоги на плоской подошве, которые сейчас в трендах.

Скриншот

Сверху она надела объемный серый гольф, а линию талии подчеркнула тонким кожаным ремнем.

Затем она сделала напуск, перетянув одну часть свитера под пояс.

Скриншот

Для второго образа блогерша выбрала стильные джинсы прямого кроя и черную майку. Дополнить лук она решила уггами бежевого оттенка.

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Затем она надела тот же серый свитер, переднюю часть которого она заправила в джинсы. Также она оголила одно плечо. Такой образ подойдет для похода в кино или прогулки, если накинуть сверху теплое пальто или пуховик.

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Третий образ блогерши также состоял из базовых вещей, которые есть в гардеробе каждой девушки, - черных штанов со стрелками и футболки. Их она дополнила серо-белыми кедами. В более прохладную погоду их можно заменить ботинками на грубой подошве или уггами.

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Затем она надела все тот же теплый свитер и заправила его в брюки, сделав небольшой напуск. Также блогерша дополнила лук небольшой сумкой. Сверху можно накинуть дубленку-авиатор или короткий пуховик.

Скриншот

Полностью все образы можно посмотреть на видео.

 

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