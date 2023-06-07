Как не стать жертвой мошенников во время чрезвычайных ситуаций: основные правила

Какие схемы могут использовать мошенники

Преступники постоянно адаптируют своих схемы, ориентируясь на запросы и потребности общества. Поэтому в условиях чрезвычайных ситуаций они могут воспользоваться растерянностью и эмоциональной уязвимостью людей.

Схемы могут быть разнообразные - сбор средств для пострадавших, предоставление в аренду несуществующего жилья, помощь в эвакуации граждан и сбор денег на транспорт. Чаще всего, мошенники просят деньги или предоплату за свои услуги, а потом просто исчезают.

Также широко распространена схема по оформлению социальных выплат для потерпевших - также фейковая. И для этого они распространяют ссылки на фишинговые сайты.

На таких ресурсах гражданам предлагают указать данные банковских карт якобы для зачисления средств. Таким образом они крадут номер, срок действия карты и CVV-код. А после - со счета исчезают все деньги.

Как не попасть на удочку мошенников

1. Получайте информацию только из официальных источников. Обратите внимание, что официальные страницы государственных органов, благотворительных организаций, банковских структур в мессенджерах и социальных сетях должны быть верифицированы (содержат синюю "галочку").

2. Не переходите по сомнительным гиперссылкам, так как ними может скрываться фишинговый ресурс. Никогда не вводите конфиденциальные данные, в частности банковских карт, на подозрительных сайтах.

3. При оплате услуг выбирайте возможность оплатить по факту, после оказания услуги.

4. Если хотите "задонатить", то пересылайте деньги на счета официальных фондов или известных активистов (волонтеров). Во многих приложениях онлайн-банкинга собраны перечни самых популярных фондов и сделать взнос можно в несколько кликов.

5. Не сообщайте никому данные банковской карты, особенно CVV-код, срок действия карты, одноразовые пароли из СМС, данные авторизации в онлайн-банкинге.

6. Если сбор средств идет конкретно какому-то человеку, семье, волонтеру - убедитесь, что вы можете доверять человеку или сообщению.

Важно! Эвакуацию из затопленных районов осуществляют представители местной власти, работники полиции и ГСЧС.

Если вы попали в ловушку мошенников, звоните на спецлинию 102 или подайте обращение на сайте киберполиции.