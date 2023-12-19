Как стать Сантой для детей, которые живут рядом с войной: дарить счастье легко
Подарить счастье тем детям, которые живут вблизи войны и уже не верят в чудеса – можно и даже нужно. К тому же, это вполне возможно.
О том, как стать Сантой для детей, живущих рядом с войной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медиа "Что там?" в Instagram.
Как стать Сантой для детей, которые живут рядом с войной
К счастью, в Украине существует много разных фондов, которые искренне и бесполезно помогают детям, которые страдают в войне и живут вблизи горячих точек. Их детство совсем не похоже на то, каким должно быть. Именно поэтому благотворительные фонды уделяют им внимание и пытаются создать атмосферу праздников и вернуть их в магическое детство.
Благотворительный фонд Волонтерский союз "ПОРУЧ" организует поездку в такие регионы, как Донецкая и Херсонская области ради того, чтобы подарить немного праздника и тепла детям, живущим рядом с войной.
Каждый из нас может стать Сантой для детей из этих областей и для этого нужно выполнить всего несколько шагов:
Первый. Соберите подарок, важно, чтобы он был универсальным, то есть чтобы подошел и для мальчика, и для девочки. В коробку можно положить, например, мягкие игрушки, сладости, канцелярию, открытку или письмо с посланием.
Второе. Чтобы принять участие в этой инициативе, перейдите на страницу медиа и оставьте в комментариях к публикации плюсик или напишите в приватные сообщения.
Третье. Дождитесь сообщения с почтовым адресом
Четвертый. Вам нужно отправить подарки до 20 декабря включительно, то есть у вас есть целый день.
Пятый. Ожидайте отчет со счастливыми детьми из Донецкой и Херсонской области.
Как отправить подарки
Для того, чтобы отправить подарки детям, можно воспользоваться двумя способами:
- собрать и отправить подарок Новой почтой, и дождаться пока он будет доставлен к детям. К примеру, мягкие игрушки, сладости, канцелярия, развивающие игры и т.д. Номер отделения Новой почты и другие детали предоставляются в личных сообщениях, но для этого следует написать.
- присоединиться гривной на закупку подарков или задонатить ту сумму, которую считаете нужной.
Главное не забывать, что каждый может стать Сантой для детей, которые находятся в аду и сделать их немного счастливее.
Раньше мы рассказывали о том,как каждый желающий может стать Святым Николаем для детей ВПЛ.
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