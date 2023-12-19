Как стать Сантой для детей, которые живут рядом с войной: дарить счастье легко

Подарить счастье тем детям, которые живут вблизи войны и уже не верят в чудеса – можно и даже нужно. К тому же, это вполне возможно.

О том, как стать Сантой для детей, живущих рядом с войной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медиа "Что там?" в Instagram.

Как стать Сантой для детей, которые живут рядом с войной

К счастью, в Украине существует много разных фондов, которые искренне и бесполезно помогают детям, которые страдают в войне и живут вблизи горячих точек. Их детство совсем не похоже на то, каким должно быть. Именно поэтому благотворительные фонды уделяют им внимание и пытаются создать атмосферу праздников и вернуть их в магическое детство.

Благотворительный фонд Волонтерский союз "ПОРУЧ" организует поездку в такие регионы, как Донецкая и Херсонская области ради того, чтобы подарить немного праздника и тепла детям, живущим рядом с войной.

Каждый из нас может стать Сантой для детей из этих областей и для этого нужно выполнить всего несколько шагов:

Первый. Соберите подарок, важно, чтобы он был универсальным, то есть чтобы подошел и для мальчика, и для девочки. В коробку можно положить, например, мягкие игрушки, сладости, канцелярию, открытку или письмо с посланием.

Второе. Чтобы принять участие в этой инициативе, перейдите на страницу медиа и оставьте в комментариях к публикации плюсик или напишите в приватные сообщения.

Третье. Дождитесь сообщения с почтовым адресом

Четвертый. Вам нужно отправить подарки до 20 декабря включительно, то есть у вас есть целый день.

Пятый. Ожидайте отчет со счастливыми детьми из Донецкой и Херсонской области.

Как отправить подарки

Для того, чтобы отправить подарки детям, можно воспользоваться двумя способами:

собрать и отправить подарок Новой почтой, и дождаться пока он будет доставлен к детям. К примеру, мягкие игрушки, сладости, канцелярия, развивающие игры и т.д. Номер отделения Новой почты и другие детали предоставляются в личных сообщениях, но для этого следует написать.

присоединиться гривной на закупку подарков или задонатить ту сумму, которую считаете нужной.

Главное не забывать, что каждый может стать Сантой для детей, которые находятся в аду и сделать их немного счастливее.