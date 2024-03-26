"Армия восстановления": как попасть туда на работу и сколько сейчас платят
Украинцы могут получить временную общественную работу в Армии восстановления и получать за нее зарплату. В Украине уже более 100 тысяч безработных воспользовались такой возможностью, и количество таких работников продолжает расти.
Что это за работа, и какую зарплату можно получить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Государственный центр занятости в Facebook.
Что такое временная занятость
Государственная служба занятости предоставляет возможность временного трудоустройства как безработным, так и лицам занятым трудовой деятельностью. Такая работа может быть общественной или общественно полезной.
К таким работам привлекают зарегистрированных безработных, состоящих на учете Государственной службы занятости, работников, потерявших часть заработной платы вследствие вынужденного сокращения до 50% предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства.
Какую работу могут предложить
Виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного состояния, проводимых для выполнения работ, имеющих оборонительный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, возникших в период военного состояния, и их последствий, удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечения функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения.
А также не могут быть связаны с предпринимательством или иной деятельностью, направленной на получение прибыли, и к которым относятся работы и услуги, не требующие, как правило, специальной профессиональной подготовки.
Программа ориентирована на трудоспособных лиц, в том числе лиц, не подлежащих призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений на работу в условиях военного положения, в том числе безработных и других незанятых лиц.
С каждым из таких лиц заключается срочный трудовой договор.
Следует отметить, что в случае отсутствия подходящей работы для зарегистрированного безработного, подходящей работой считается участие в общественных и общественно полезных работах.
В случае отказа от 2 предложений подходящей работы по участию в общественных работах и отказа от общественно полезных работ в условиях военного времени – регистрация безработного прекращается.
Виды работ:
- Ремонтно-восстановительные работы
- Строительство
- Разбор завалов, расчистка путей и дорог
- Грузовые работы
- С/х работы
- Поддержание общественного порядка
- Благоустройство
- Заготовка дров
- Ликвидация свалок
- Строительство защитных сооружений
- Уход за лицами с инвалидностью
- Сопровождение и предоставление социальных услуг
- Предоставление услуг социальной поддержки и помощи семьям участников АТО
- Работы информационно-консультативные
Сколько платят за такую работу
Оплата за общественные работы составляет почти 11 тысяч гривен за полный отработанный месяц.
Как получить такую работу
Приобщиться к выполнению общественно полезных работ может каждый. Для этого нужно обратиться в ближайший центр занятости. Карта по этой ссылке.
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