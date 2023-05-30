Как по состоянию шин определить скрытые неисправности б/у авто: обратите внимание на эти нюансы при покупке

Снос одной оси

Если на автомобиле одна пара колес сильно сношена, а у второй - протектор еще вполне хороший, то, вероятно, предыдущий хозяин - любитель спортивной езды. Частые старты с пробуксовкой и резкие торможения приводят к быстрому износу протектора.

Буквально за несколько лет ведущие колеса могут стереться до меток граничного износа, и при этом другие колеса не имеют такой граничной нагрузке и остаются неповрежденными. Потом водитель снимает сношенные шины и переставляет их на другую ось. И благодаря такой рокировке автомобиль сохраняет относительную управляемость.

Покупать такую машину всегда рискованно. Нет гарантии, что такой стиль езды, угробивший пару колес, не повлиял на технические узлы авто. После покупки владельцы часто обнаруживают внутренние повреждения, которые были замаскированы продавцом.

Потертости по краям

По шинам можно отследить даже историю машины и выяснить, бывала ли она в ДТП. Нередко после аварии автомобиль начинает "есть" резину. Если в результате аварии удар пришелся в заднее крыло или центральную стойку кузова, то есть вероятность, что ТС получило серьезные повреждения, которые исправить на вытягивающих станках было невозможно. В такой ситуации авто можно продать разве что на запчасти.

Дело в том, что прямой удар может изменить геометрию кузова, и это приводит к нарушениям настройки колес, из-за чего и происходит повышенный снос резины. Присмотритесь к задним колесам. Если у них есть потертости по бокам, то дело в неправильном угле развала.

При повреждениях задней балки колеса начинают подруливать в сторону и трутся внутренней кромкой об асфальт. Если внимательно присмотреться к ним издалека, то заметна разница в их наклоне относительно продольной оси.

В целом, при потертостях по краям покрышек необходимо проверить углы настройки задних колес. Если они не соответствуют норме, то покупать такой автомобиль не рекомендуется.

Волнистые поперечные следы

Если колесо имеет волнообразные следы износа - это говорит о биениях и вибрациях, возникающих при движении на высоких скоростях. Такие полосы возникают, когда на колесе нарушена балансировка или смещена ступица. Бывает, что сильный удар по ямам приводит к искривлению диска и провоцирует вибрации.

Длительная езда с "восьмеркой" на колесе или со смещенной ступицей приводит к повреждению подвески и быстрому выходу из строя беспружинных механизмов в ступице. А постоянная тряска и вибрации обычно негативно сказываются на состоянии тормозных механизмов и деталях трансмиссии.

Отыщите дату производства покрышки, так как важно выяснить, насколько быстро стирались шины. Посмотрите на боковину и ищите маркировку в овальной рамке. Там должно быть 4 цифры. Первые говорят о месяце производства шины, вторые указывают год производства.

Если шинам не более 2 лет, а они уже изношены неравномерно, то покупать такую машину не рекомендуется.