Как спят дикие животные: 5 странных привычек, о которых вы не знали

Обезьяны спят так же, как и мы

Каждый вид человекообразных обезьян спит в какой-то постели, будь то платформы, которые находятся на деревьях и напоминают обычные матрасы.

Более мелкие обезьяны этого не делают, предпочитая спать, сидя на ветке дерева, покачиваясь и время от времени просыпаясь, чтобы проверить, нет ли хищников. Считается, что это отличие сыграло немаловажную роль в эволюции высших приматов и, в конце концов, людей.

По мере того как человекообразные обезьяны росли, им становилось все труднее находить ветки, которые могли бы легко и удобно удерживать их вес. Когда первая человекообразная обезьяна построила платформу для сна где-то между 23 и 5 миллионами лет назад, преимущества стали очевидными.

Те, кто спал на платформах, могли укрыться выше и были немного скрыты от хищников. В то же время они могли отдыхать вне зоны действия комаров. Но наилучшим преимуществом было то, что теперь человекообразные обезьяны могли получать глубокий восстанавливающий сон, который помогал улучшить когнитивные функции, необходимые для роста большего и лучшего мозга.

Горилла, человекообразная обезьяна (фото: Википедия)

Слоны и жирафы спят стоя

Как крупные животные-жертвы, слоны и жирафы являются противоположностью человекообразных обезьян, когда дело касается сна. Они не могут спрятаться, чтобы отдохнуть, и должны быть готовы в любой момент бежать. Поэтому они естественно развили способность спать стоя.

У этих животных есть колено, его также называют "аппаратом для стоянки", которое фиксируется на месте, так что им не нужно полагаться на свои мышцы, чтобы оставаться стоять во сне. На такой механизм опираются лошади, коровы и даже птицы.

Этим животным все равно иногда приходится лежать. Стоя они могут войти в фазу быстрого сна, и пусть его требуется совсем немного, он необходим.

Слону требуется быстрый сон примерно раз в 3-4 дня и всего около 30 минут за раз. Если они остаются на земле дольше этого времени, их внутренние органы могут выйти из строя под давлением собственного огромного веса.

Жираф спит около 30 минут в день. Обычно они спят очень короткими отрезками, обычно не дольше пяти минут за раз.

Сафари парк с жирафами (фото: Википедия)

Дельфины спят с одним открытым глазом

Как и другие китообразные, дельфин - еще одно существо, которое не может полноценно спать. Большинству морских млекопитающих приходится быть начеку в ожидании хищников, также им приходится мириться с тем фактом, что нужно осознанно дышать кислородом, чтобы жить.

В отличие от людей, дельфины дышат добровольно и не могут потерять сознание, не рискуя утонуть. Также это теплокровные млекопитающие, обитающие в холодных водах океана. Им нужно постоянно двигаться, чтобы поддерживать температуру тела. Когда животному нужно постоянно двигаться, есть только одно логическое решение: просто спать по одной половине мозга за раз - кажется, именно так решил дельфин.

Однополушарный медленноволновый сон позволяет дельфинам получать отдых, необходимый умным животным, но это касается не только китообразных. Многие виды птиц, особенно перелетных, также практикуют однополушарный сон.

В отличие от перелетных птиц, дельфины не склонны покрывать большие расстояния в полусне. Многие дельфины умудряются висеть у поверхности или медленно плавать, но они обычно закрывают один глаз, чтобы уснуть. Вероятно, из-за этой привычки некоторые из них были замечены спящими, плавая по кругу.

Дельфин обычный с детенышем (фото: Википедия)

Новорожденные косатки не могут спать

Косатки и другие китообразные бодрствуют в течение первого месяца после рождения. Обычно взрослые косатки спят около 5-8 часов в день, но ни мать, ни ее детеныш не могут спать до 3-4 недель после рождения.

Уровень смертности среди детенышей чрезвычайно высок и это только отпугивает хищников. Немногие существа готовы бороться с матерью-косаткой, защищающей своего детеныша. Однако есть еще несколько причин, по которым детеныши косаток не могут спать.

У детеныша нет мышечной силы, чтобы успевать за стаей, и у него нет необходимого жира, чтобы оставаться в тепле и на плаву. Чтобы остаться в живых, детеныш должен оставаться в потоке матери, где его будет тянуть, не отделяясь от нее. Поскольку взрослая косатка должна постоянно двигаться, чтобы создать этот поток, она тоже не может спать.

Похоже, что матери косаток отказываются от однополушарного сна, свойственному китообразным, поскольку никто из них не был замечен спящими с закрытыми глазами.

Косатки у берегов Аляски (фото: Википедия)

Утки спят все в ряд

В отличие от косаток, утки не хотят пропускать ни один из своих прекрасных снов. Оказывается, эти птицы достаточно умны, когда дело касается отдыха. Они могут заниматься однополушарной дремотой, но делают это, используя интересную стратегию, которая отпугивает любого хищника, ищущего жирный обед.

Утки часто спят в ряд, где птицы с обеих сторон спят с открытым глазом, обращенным наружу, и одним активным полушарием мозга. Утки между ними могут спать обоими полушариями, находясь в безопасности благодаря уткам-наблюдателям.

Утка и селезень кряквы (фото: Википедия)