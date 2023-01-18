Как испечь душистый хлеб: пекари поделились рецептом и тонкостями приготовления

Домашний хлеб всегда самый вкусный. Чтобы он действительно получился ароматным и душистым, нужно знать несколько секретов приготовления. Иначе рискуете получить вместо рыхлой выпечки твердый "кирпич".
Тонкостями приготовления душистого хлеба и уникальным рецептом поделились профессиональные пекари на странице Instagram.
"С одной стороны это очень простой рецепт, но он имеет столько нюансов и переменных, что на каждом шагу можно сделать что-то не так и вместо красивого рыхлого хлеба будет кирпич. Дело в том, что называть этот хлеб и эту технологию простой для новичков - ошибка, это рецепт, который лучше подходит пекарям с опытом", - говорится в сообщении.
Ингредиенты:
Как приготовить:
У вас должна быть хорошая пшеничная мука, потому что ферментация очень медленная и очень продолжительная. 12-14 часов брожение - это много, не вся мука такое выдержит, более того, даже качественное успеет немножко поплыть, вы должны быть к этому готовы.
Если будет 18-20 °, тесто может бродить дольше, чем вы ожидаете, поэтому нужно дождаться, чтобы потом не есть плотный хлеб с невыраженным вкусом и толстой корочкой.
К тому же, закваска должна быть сильной и активной, иначе она просто не сможет ферментировать это белое тесто. А если будет теплее 23°, тесто может разрушить структуру, потому что чем теплее, тем быстрее проходят процессы ферментации. На это можно влиять температурой воды, температурой среды и процентом закваски.
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