Как порадовать близких свежайшим хлебом, даже если он из холодильника

Очень многие хозяйки замораживают хлеб, чтобы потом при надобности его разморозить и насладиться выпечкой.

В издании Sante Plus рассказали о способах, как быстро подать на стол хлеб с хрустящей корочкой.

Как разморозить хлеб в микроволновке?

Если у вас мало времени, или ваши гости уже стучат в дверь, не стоит даже думать о походе в местную пекарню. Микроволновка станет вашим лучшим союзником. Этот прибор разморозит хлеб за минуту.

Сначала заверните хлеб во влажную ткань или, если нет, в бумажное полотенце.

Положите его на тарелку и поставьте в микроволновку на 15 секунд.

Достаньте его и, если увидите, что он еще не полностью оттаял, можно повторить операцию.

Конечно, если ломтики хлеба будут быстро размораживаться, они не будут такими хрустящими, как в духовке. Этот метод разморозки приводит к тому, что он теряет свой нежный и хрустящий вид. Но это лучший экстренный способ разморозки хлеба в рекордно короткие сроки, особенно когда он нужен прямо сейчас.



Вы можете закончить приготовление в духовке. Поместите хлеб на 3-5 минут в духовку (которую вы предварительно разогреете) до 180°. Можно оставить хлеб в духовке еще на 3-5 минут при выключенной духовке.

Как разморозить хлеб в духовке?

Духовка обещает восхитительно мягкий хлеб внутри и хрустящий снаружи. Хотите порадовать своих гостей хрустящей корочкой и тающей во рту крошкой, как в ресторане?

Для начала разогрейте духовку до 200°С. Положите багет или ломтики хлеба прямо на решетку. Выпекайте 5 минут.

Затем выключите духовку и оставьте хлеб внутри еще на пять минут. Наконец, выньте хлеб из духовки и дайте ему отдохнуть еще 5 минут.