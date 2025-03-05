Как жара влияет на возраст и организм человека: ученые раскрыли скрытую угрозу

Рост числа жарких дней связан с ускорением эпигенетического старения. В исследовании рассматривались дни с температурой от 26,7 градуса Цельсия и выше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научный журнал Science Advances .

Содержание

Биологический возраст и жара

Исследование анализировало биологический или эпигенетический возраст человека, который основан на том, как функционирует организм на молекулярном и клеточном уровне, и не обязательно совпадает с хронологическим возрастом, который определяется датой рождения.

Длительное воздействие жары связано с увеличением биологического возраста человека до 2,48 лет. По словам авторов исследования, воздействие жары на организм аналогично последствиям курения.

Скрытые риски экстремальной жары

Новое исследование показывает более тонкие и скрытые способы, как длительное воздействие жары может воздействовать на организм, выходя за рамки таких острых состояний, как тепловой удар или инсульт.

“Эффекты экстремальной жары могут не проявляться сразу в виде диагностируемого заболевания, но они могут оказывать молчаливое воздействие на клеточном и молекулярном уровне, что через несколько лет может привести к инвалидности и заболеваниям”, - говорит Юн Енг Чой, ведущий автор исследования и постдокторант Университета Южной Калифорнии.

Данные исследования

В исследовании использовались образцы крови 3 686 взрослых людей в возрасте 56 лет и старше, живущих по всей территории США. Авторы исследования сопоставили эти образцы с данными о тепловом индексе (показателе температуры и влажности) за период с 2010 по 2016 год. Они нашли связь между большим воздействием экстремальной жары и повышением эпигенетического возраста.

Человек, живущий в месте, где тепловой индекс составляет 32 градуса Цельсия или выше в течение половины года, испытал на себе до 14 дополнительных месяцев биологического старения по сравнению с теми, кто живет в местах, где температура выше 32 градусов бывает менее 10 дней в году.

Жители регионов с жаркой погодой полгода стареют эпигенетически на 14 месяцев быстрее, чем те, где жара бывает менее 10 дней в году (фото: The USC Leonard Davis School of Gerontology)

“Интересно, что многие наблюдательные данные сосредоточены на острых воздействиях экстремальной жары. Это исследование подчеркивает, что могут быть хронические воздействия на эпигенетический возраст, которые являются важными предсказателями неблагоприятных последствий для здоровья”, - говорит Амрута Нори-Сарма, заместитель директора Harvard Chan C-CHANGE и доцент факультета охраны окружающей среды и наук о населении.

Нори-Сарма и Чой говорят, что важно учитывать, что исследование не принимает во внимание, был ли у человека доступ к кондиционеру или другим способам охлаждения. Нужно провести дополнительные исследования, чтобы понять, какие факторы могут делать людей более устойчивыми или уязвимыми к жаре.

Это также подчеркивает, что существуют шаги, которые можно предпринять, чтобы обезопасить людей в мире, который продолжает прогреваться.

Способы защиты от жары

Помимо борьбы с изменением климата, это может включать в себя посадку большего количества деревьев, покраску крыш в белый цвет, чтобы предотвратить накопление тепла в городах, и создание дополнительных общественных пространств с доступом к кондиционерам. Найти решения становится проще, когда люди осознают потенциальные риски.

Вас может заинтересовать: