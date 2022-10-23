Как спать меньше, но при этом высыпаться: эти советы вам точно помогут

Правильное помещение и обстановка

Помещение для сна должно быть с доступом свежего воздуха. Шторы нужно плотно закрыть и исключить посторонние источники света и звука.

Чтобы быстрее засыпать, не стоит перед сном читать новости, смотреть телевизор и эмоциональные фильмы.

Правильная длительность сна

Для того чтобы организм отдохнул, а вы не чувствовали себя разбитым после пробуждения, длительность сна должна быть кратна 90 минутам с момента засыпания до пробуждения.

Это соотношение отвечает среднему циклу сна человека, который состоит из быстрой и медленной фаз.

То есть, за 1,5 часа, 3 часа, 6 часов, 7,5 часов сна мы можем выспаться намного лучше, чем 1, 2, 5 или ровно 8 часов.

Просыпаться нужно по завершении очередного цикла, а не пока он еще длится.

Фазы сна

На протяжении ночи мозг человека проходит через разные этапы сна - фазы. Их различают всего две и обе очень важны.

Фаза быстрого сна. Во время этой фазы, которую еще называют фазой быстрых движений глазами, ритм работы нейронов ускоряется. Именно в этой фазе обычно мы видим сны.

Фаза медленного сна. В определенные моменты глаза замедляют движения, сны перестают сниться, а ритм мозговой деятельности снижается к одному движению в секунду. Так мы погружаемся в глубокое несознательное состояние - фазу медленного сна.

Именно в фазе медленного сна происходит снижение уровня кортизола - гормона стресса, который способствует восстановлению иммунной системы и усилению ее противодействию будущим атакам.

Просыпаться лучше всего в фазе быстрого сна, так как усиливается чувствительность и активность организма. Если вы проснулись во время сна, "на самом интересном месте", то будьте уверены - пробуждение произошло в нужной фазе.

При пробуждении в медленной фазе сна возникает разбитость и усталость, которые будут сопровождать человека целый день. При этом, сон мог длиться и положенные 8 часов.