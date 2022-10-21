Как "советы" поводили самую массовую депортацию украинцев в Сибирь и Казахстан: архивные фото и документы

Операцию "Запад" проводили по исполнение приказа №00430 главы МГБ Виктора Абакумова, а основной целью была попытка нейтрализовать украинское освободительное движение и деятельность Украинской повстанческой армии, а также тех, кто ей сочувствовал и помогал.

Приказ №00430 министра ГБ СССР Виктора Абакумова от 22 августа 1947 ода (фото: cdvr.org.ua)

"Это была одна из самых массовых депортаций украинцев коммунистическим режимом и самая масштабная на протяжении послевоенных лет. Она охватила тогдашние Волынскую, Ровенскую, Дрогобычскую, Станиславскую (Ивано-Франковскую), Львовскую, Тернопольскую и Черновицкую области. Большинство выселенных составляли женщины и дети до 15 лет", - отмечают в Центре исследований освободительного движения.

Советские власти планировали любой ценой выселить за один день почти 100 тысяч человек. Для этого использовали грузовые вагоны, автомобили, военную технику и даже гужевой транспорт.

Депортация населения Западной Украины в ходе операции "Запад" 21 октября 1947 года (архивные фото)

Чтобы обеспечить выполнение этого приказа, из восточных районов УССР и из разных округов РСФСР были отправлены до тысячи сотрудников МГБ в каждую область, где проводилось выселение. Ответственными за выполнение операции поставили министра госбезопасности УССР Савченко и замминистра госбезопасности СССР Огольцова.

Жилье, имущество и землю украинцев, которых выгнали из своих домов и вывезли в Казахстан и отдельные районы Сибири, предполагалось распределить на нужды колхозов, местных властей и прочее.

Карта грузовых станций по делу "Запад" (фото: cdvr.org.ua)

Большинство поездов со "спецпереселенцами" прибыли на предприятия угольной промышленности восточных районов СССР. Кроме того, активных украинских националистов отправили под конвоем в Омскую область для работы на предприятиях и в сельском хозяйстве.

Количественные показатели по операции "Запад" в документах советских спецслужб неоднократно уточнялись. В "Справке о количестве семей активных участников…" от 27 мая 1948 года речь идет о 26 332 семьях - 77 791 человек. Из них - 18866 мужчин, 35685 женщин и 23240 детей до 15 лет.

План операции по делу "Запад" по Львовской области (фото: cdvr.org.ua)

Документы МГБ и КП(б)У о планировании и ходе операции "Запад" опубликованы на Электронном архиве Освободительного движения - по этой ссылке. В документе "По делу "Запад"", под грифом "Совершенно секретно" имеется подробное описание того, как должен осуществляться подъем семей среди ночи, конвоирование, применение оружия, учет, погрузка в вагоны и т.д.

Операция началась во Львове в 2 часа ночи: в квартиры львовян врывались военные и отправляли целые семьи в грузовиках на железную дорогу. С 2 до 4 часов ночи тоже самое постигло жителей Рава-Русской, Жовквы, Бугской, Городка, Яворова. На Буковине, Волыни, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской все началось в 6 часов утра.

Всего в 1940-х и начале 1950-х годов из Западной Украины насильственно вывезли 203 тысячи человек. Большинство из них оказались в Казахстане.

Депортация украинцев в ходе операции "Запад" 21 октября 1947 года (архивные фото)