Как соцсети "убивают" нашу самооценку: психологи объяснили, какие 3 момента должен знать каждый

Как влияют соцсети на самооценку

"Как вы считаете, соцсети имеют плохое или хорошее влияние на нашу жизнь? От них больше пользы или вреда? По нашему мнению - примерно 50/50. Об одном из очень важных аспектов жизни хотим сегодня поговорить с вами. А именно - как соцсети влияют на то, как мы воспринимаем свое тело, меняем свои пищевые привычки и какой опасности следует ожидать (особенно, если вы являетесь родителями подрастающих пользователей)", - пишут психологи.

Они выделяют 3 негативных влияния соцсетей, которые "бьют" по нашей самооценке.

Нереалистичные стандарты красоты

Глядя на великолепные портреты или интересные тик-токи, мы не всегда задумываемся над тем, что блоггеры или другие пользователи соцсетей могут использовать фильтры или обрабатывать фото. Идеальные изображения создают недостижимые стандарты красоты, что приводит к неудовлетворенности своим телом и низкой самооценке, как у мужчин, так и у женщин.

Это явление настолько распространено, что существует термин "дисфория Snapсhat" - это состояние, в котором люди отчаянно стремятся выглядеть как отфильтрованная версия самих себя.

Авторы исследовательской работы 2018 года, опубликованной в медицинском журнале Cureus, утверждают, что с подобными вопросами люди даже обращаются к пластическим хирургам.

Кибербуллинг и травля

Согласно исследованиям, люди способны более агрессивно и резко выражать свое мнение в комментариях и делают это даже если бы в аналогичной ситуации в реальной жизни умолчали.

Так социальные сети, где нет никакой ответственности за слова, становятся питательной средой для преследования, запугивания и травли людей через их внешность, вес и этнические особенности.

Обострение расстройств

Наиболее уязвимой группой в этом смысле являются люди с расстройствами пищевого поведения и расстройства образа тела (дисморфическое расстройство или BDD).

Например, люди, живущие с BDD, очень остро озабочены по крайней мере одним несуществующим или незначительным недостатком своей внешности, из-за чего нередко прибегают к компульсивным действиям, страдают от навязчивых мыслей, переживают разные виды тревоги. Эти симптомы могут быть чрезмерно усугублены через социальные сети.

Стоит ли полностью отказаться от соцсетей

"Несмотря на все описанные опасности, не стоит демонизировать социальные сети. Именно через них активисты продолжают распространять важную информацию о положительном отношении к своему телу, чем помогают миллионам людей принимать свои особенности и исцелять расстройства", - пишут психологи.

Соцсети - это также комьюнити для единомышленников, где даже после опыта кибербуллинга можно найти поддержку и новых друзей. А еще - вдохновение, которого иногда так не хватает, чтобы начать менять свои привычки на более здоровые.