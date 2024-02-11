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Ваш букет на День влюбленных простоит очень долго благодаря этим "хакам" от флориста

Воскресенье 11 февраля 2024 19:03
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Ваш букет на День влюбленных простоит очень долго благодаря этим "хакам" от флориста Что делать, чтобы цветы долго стояли в весе (freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

На праздники, особенно в День влюбленных, одним из самых популярных презентов являются цветы. Роскошные букеты роз, тюльпанов и других цветов, радуют глаз, но могут очень быстро завянуть. Впрочем, флорист Джейд Робертсон из популярной британской доставки раскрыла секретные "хаки", благодаря которым ваши цветы будут стоять в вазах очень долго.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Главные правила хранения букетов:

  • срезанные цветы простоят дольше, если будут находиться в помещении с температурой воздуха от 18 до 22 градусов
  • ставьте букет как можно дальше от нагревательных элементов, таких как батареи, радиаторы, обогреватели и камины
  • держите цветы как можно дальше от солнечных лучей
  • не ставьте букет рядом с бытовой техникой, такой как микроволновка или тостер
  • букеты должны стоять подальше от фруктов.

"Цветы, которые хранятся при стабильной температуре, не слишком жаркой или слишком холодной, будут расти и цвести с природной скоростью, таким образом продлевая свой срок жизни", - пояснила флорист.

Еще одно важное правило хранения букетов - обрезка стеблей. Каждый цветок нужно подрезать под углом, чтобы стебли могли лучше поглощать воду.

Также не забывайте о удобрениях и специальных смесях для букетов. Кроме того, следите за тем, чтобы цветы стояли в свежей воде.

"Если вода начинает выглядеть мутной, измените ее и добавьте больше удобрений для цветов", - отметила флорист.

Ваш букет на День влюбленных простоит очень долго благодаря этим &quot;хакам&quot; от флористаКак обрезать цветы, чтобы они не увяли в весе (фото: freepik.com)

Как сделать так, чтобы цветы долго стояли в вазе - эффективный лайфхак

Кроме того, вы можете продлить фазу "жизни" букетов в вазе, если добавите в воду несколько "секретных ингредиентов". Для этого вам понадобятся:

  • 3 столовые ложки сахара
  • медные монеты.

Просто растворите сахар в литре воды и добавьте туда монеты. Благодаря этому ваши цветы будут стоять в весе очень долго.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, зачем класть ватные диски в холодильник.

Кроме того, недавно стало известно, какие цветы можно дарить мужчинам.

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