Ваш букет на День влюбленных простоит очень долго благодаря этим "хакам" от флориста
На праздники, особенно в День влюбленных, одним из самых популярных презентов являются цветы. Роскошные букеты роз, тюльпанов и других цветов, радуют глаз, но могут очень быстро завянуть. Впрочем, флорист Джейд Робертсон из популярной британской доставки раскрыла секретные "хаки", благодаря которым ваши цветы будут стоять в вазах очень долго.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Главные правила хранения букетов:
- срезанные цветы простоят дольше, если будут находиться в помещении с температурой воздуха от 18 до 22 градусов
- ставьте букет как можно дальше от нагревательных элементов, таких как батареи, радиаторы, обогреватели и камины
- держите цветы как можно дальше от солнечных лучей
- не ставьте букет рядом с бытовой техникой, такой как микроволновка или тостер
- букеты должны стоять подальше от фруктов.
"Цветы, которые хранятся при стабильной температуре, не слишком жаркой или слишком холодной, будут расти и цвести с природной скоростью, таким образом продлевая свой срок жизни", - пояснила флорист.
Еще одно важное правило хранения букетов - обрезка стеблей. Каждый цветок нужно подрезать под углом, чтобы стебли могли лучше поглощать воду.
Также не забывайте о удобрениях и специальных смесях для букетов. Кроме того, следите за тем, чтобы цветы стояли в свежей воде.
"Если вода начинает выглядеть мутной, измените ее и добавьте больше удобрений для цветов", - отметила флорист.
Как обрезать цветы, чтобы они не увяли в весе (фото: freepik.com)
Как сделать так, чтобы цветы долго стояли в вазе - эффективный лайфхак
Кроме того, вы можете продлить фазу "жизни" букетов в вазе, если добавите в воду несколько "секретных ингредиентов". Для этого вам понадобятся:
- 3 столовые ложки сахара
- медные монеты.
Просто растворите сахар в литре воды и добавьте туда монеты. Благодаря этому ваши цветы будут стоять в весе очень долго.
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