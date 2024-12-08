Как сегодня выглядит Шэрон Стоун, которая после съемок в "Основном инстинкте" стала "самой горячей" звездой Голливуда

Карьера Шэрон Стоун

После работы моделью знаменитость отправилась в актерство. Она дебютировала в фильме "Воспоминания о звездной пыли" от режиссера Вуди Аллена, но действительно хорошую роль второго плана получила в ленте "Непримиримые противоречия" (1984). Там она сыграла темпераментную актрису Блэйк Чандлер. Также Стоун стала звездой лент "Копальни царя Соломона", "Аллан Коутермэйн: В поисках золотого города".

Как живет Шэрон Стоун сегодня (фото: instagram.com/sharonstone)

Мировую известность Стоун завоевала после съемок в эротическом триллере "Основной инстинкт" (1992), где она сыграла писательницу Кэтрин Трамел. После этого селебрити окрестили "самой горячей" звездой Голливуда. Она начала сниматься в самых дорогих, хоть и не всегда качественных, кинопроектах, например, "Перекресток", "Казино", "Последний танец" и т.д.

Как живет Шэрон Стоун сегодня (фото: instagram.com/sharonstone)

Ее фильмография также включает следующие работы: "Блюз города Бэй", "Магнум", "Полицейская академия 4", "Холодная сталь", "Джексон по прозвищу Мотор", "Над законом", "Вспомнить все", "Ножницы", " Год оружия", "Щепка", "Специалист", "Быстрый и мертвый". Среди "свежих" ее лент - "Сестра Рэтчет", "Вложения".

Кадры из фильма "Основной инстинкт" (фото: Кинорум) Кадры из фильма "Основной инстинкт" (фото: Кинорум)

Личная жизнь Шэрон Стоун

На съемочной площадке "Войны в Вегасе" она познакомилась с продюсером Майклом Гринбургом, за котрого вышла замуж, но развелась спустя три года. В 1993 году на других съемках звезда познакомилась с Уильямом Дж. МакДональдом, который оставил жену ради нее, но их союз продлился только год.

Во время работы над фильмом "Быстрый и мертвый" актриса познакомилась с Бобом Вагнером, с которым также была помолвлена.

Фото из соцсетей Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone) Фото из соцсетей Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone) Стоун увлекается живописью (фото: instagram.com/sharonstone)

В 1998 году актриса вышла замуж за Фила Бронштейна, с которым усыновила младенца Роана Джозефа Бронштейна. В 2003 году пара развелась из-за непримиримых разногласий. Суд постановил, что Роан должен остаться с отцом, а Стоун получила право на встречи с сыном.

В 2005 году Стоун усыновила второго сына Лаирда Вонна, а в 2006 - третьего, Квинн Келли Стоуна. Также в сети писали, что актриса живет с тремя сыновьями в Западном Голливуде, штат Калифорния, в доме, принадлежавшем когда-то актеру Монтгомери Клифту.

Звезде удалось покорить Голливуд (фото: instagram.com/sharonstone)

Жизнь Шэрон Стоун сегодня

За страницей звезды "Основного инстинкта" в Instagram следят 4 миллиона пользователей. Она с готовностью делится ярким контентом: часто показывает свои рисунки, а также смело выкладывает фото, где позирует полуобнаженной. Однако большинство ее публикаций - кадры со светских мероприятий, теплые фото с коллегами или друзьями, а также с домашними любимцами.

Как можно понять, Стоун до сих пор продолжает активную актерскую, общественную и творческую деятельность. Она и дальше своей энергией и харизмой вдохновляет миллионы поклонников по всему миру.

К слову, после начала полномасштабной войны России против Украины Стоун оказалась в числе знаменитостей, поддержавших нашу страну.

Как Шэрон Стоун выглядит сегодня (фото: instagram.com/sharonstone) Как Шэрон Стоун выглядит сегодня (фото: instagram.com/sharonstone)