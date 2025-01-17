Как сегодня выглядит Кристен Стюарт, которая сыграла Беллу в "Сумерках" и выражала поддержку Украине

Кристен Стюарт - американская актриса, известная главной ролью в серии фильмов о вампирах "Сумерки". Сегодня звезде 34 года, и она продолжает успешную актерскую деятельность.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить больше о жизни знаменитости, а также посмотреть, как она выглядит сейчас.
Будущая звезда родилась в семье менеджера и телевизионного продюсера Джона, а также сценаристки Джулс Стюарт, которая по происхождению является австралийкой. Она имеет старшего брата, а также двух приемных братьев.
Первый актерский опыт звезды произошел в 8-летнем возрасте: тогда она появилась в фильме "13-й год", а затем сыграла дочь героев Шэрон Стоун и Дэнни Секвейда в триллере "Дьявольский дом".
В 2005 году знаменитость перевоплотилась в роль безответственной сестры двух мальчишек в ленте "Затура", а в 2007-м она сыграла подростка Люси Хардвик в "Стране женщин". Настоящий прорыв и популярность пришли к Стюарт в 2008 году, после того как ей предложили сыграть Беллу Свон в серии фильмов "Сумерки". Всего вышло пять частей, последняя из которых - в 2012 году.
Селебрити позиционирует себя как феминистку. В августе 2016 года стало известно, что она встречается с Алишей Каргайл, которой сделала предложение, однако вскоре пара разошлась.
Позже она имела романтические отношения с топ-моделью Стеллой Максвелл, которые тоже закончились. А в январе 2022 года Кристен сообщила журналистам, что у нее есть невеста - Дилан Мейер, и что они планируют пышное празднование.
Кристен Стюарт имеет пять домашних животных: четырех собак и одного кота.
В 2012 году звезда оказалась на 27 месте топ-99 самых желанных женщин мира, который был составлен сайтом AskMen.
А в 2013-м - возглавила рейтинг "Наименее сексуальных актрис современности". Опрос проводили среди британских мужчин накануне вручения премии "Оскар".
В 2013 году Стюарт получила "Золотую малину" за худшую женскую роль.
А во время церемонии вручения премии Independent Spirit Awards в Калифорнии, которая проходила в марте 2022 года, актриса публично поддержала Украину.
"Премия Spirit Awards символизирует свободу самовыражения, независимость и человечность. Сегодня мы вынуждены встать на сторону народа Украины. Они рискуют своей жизнью, чтобы бороться именно за эти вещи. Мы выступаем за сотни тысяч беженцев, которые спасаются от этой войны: как украинцев, так и представителей других национальностей, которые не могут найти безопасное место", - сказала она со сцены.
Что касается ее деятельности в блоге, то актриса имеет закрытую страницу, за которой следит только ее близкий круг людей. Поэтому в Instagram поклонники могут найти только фан-страницы актрисы.
Ранее Кристен Стюарт показала оригинальный образ с открытой спиной.
Также посмотрите, как выглядит актриса, сыгравшая дочь Беллы и Эдварда в "Сумерках".
Для написания материала были использованы источники: информация о Кристен Стюарт из Википедии, а также ее фотографии из разных лент с портала Кинориум.