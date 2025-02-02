Как сегодня выглядит актриса Ирина Поплавская - звезда сериала "Моя улюблена Страшко"

Что известно об Ирине Поплавской

Поплавская получила главную роль в сериале "Моя любимая Страшко", который после выхода получил популярность и понравился зрителям. Однако второй сезон фаны пока так и не увидели. К слову, сериал "Моя любимая Страшко" является украинской адаптацией колумбийской теленовеллы "Yo soy Betty, la fea". Жанр - драмеди.

Ирина Поплавская в роли Насти Глушко (фото: instagram.com/icedevka)

Ирина после начала полномасштабной российско-украинской войны перебралась в Германию вместе с мамой. В Берлине звезда продолжала реализовывать свои актерские способности и заниматься любимым делом, о чем рассказывала в одном из интервью.

"Мы выбрали Германию, потому что здесь у меня живет тетя уже 12 лет. Мы сразу поехали не в Берлин, а были на севере Германии. А потом я просто увидела, что в Берлине есть проекты разные для украинских актеров, то есть, что пытаются поддерживать, делать что-то о войне, и поэтому в том числе я поехала туда", - говорила она.

Также актриса участвовала там в спектаклях, которые стали своеобразной рефлексией на тему войны. В постановке были задействованы не только украинцы, но и немецкие актеры. Поэтому один из таких спектаклей показывали на трех языках: английском, немецком и украинском.

Ирина Поплавская (фото: instagram.com/icedevka)

Касательно вопроса своего возвращения в Украину Поплавская не дает четкого ответа. Она признается, что не имеет плана действий, и называет себя "человеком, которому нечего терять и за что держаться". Однако знаменитость отмечала, что вернется на родину, если будет к этому готова и будет иметь возможность заниматься любимым делом.

Ирина Поплавская в сериале "Моя любимая Страшко" (фото: instagram.com/icedevka)

Соцсети Ирины Поплавской

За страницей актрисы в Instagram следит более 8 тысяч пользователей. В шапке профиля она отметила, что сейчас ее место пребывания - Лондон, а также оставила слова о том, что в ее блоге подписчики могут увидеть "пропаганду здравого смысла".

Звезда публикует личные кадры или снимки, сделанные во время профессиональных фотосессий. В одной из крайних публикаций Поплавская призналась, что за последние годы с ней произошло много всего, и вскоре она расскажет поклонникам немного больше.

"Мы не выбираем, что с нами происходит, но выбираем, как реагировать. Не спрашивайте, почему я. Интересно, что будет дальше", - процитировала Ирина строки из книги "Подарок" Эдит Эгер.

Ирина Поплавская (фото: instagram.com/icedevka)

Ирина Поплавская (фото: instagram.com/icedevka) Ирина Поплавская (фото: instagram.com/icedevka)

Кроме того, в соцсетях звезды сериала "Моя любимая Страшко" можно увидеть серию ее откровенных кадров, на которых она позирует полуобнаженной. Также на странице Полтавская делится совместными фотографиями с друзьями и коллегами, и оставляет в таких постах некоторые свои мысли.

Соцсети Ирины Поплавской (фото: instagram.com/icedevka) Соцсети Ирины Поплавской (фото: instagram.com/icedevka)

Соцсети Ирины Поплавской (фото: instagram.com/icedevka)

Соцсети Ирины Поплавской (фото: instagram.com/icedevka) Соцсети Ирины Поплавской (фото: instagram.com/icedevka)