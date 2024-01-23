Более 17 тысяч животных погибли от вируса, который ранее встречался только у птиц

Почти 96% детенышей южного морского тюленя по всей Аргентине, родившихся в 2023 году, погибли от высоко заразного штамма птичьего гриппа. Оказалось, что штамм H5N1 теперь способен передаваться от млекопитающих к млекопитающим.

Что известно о мутации птичьего гриппа и гибели животных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Science alert.

Что известно о гибели тюленей

На трех пляжах, где размножается вид южных морских слонов, было обнаружено более 17 000 мертвых или умирающих детенышей.

"Эту ситуацию можно назвать апокалиптической", - рассказал директор здравоохранения Общества охраны дикой природы Крис Уолцер.

Он добавил, что это вымирание резко контрастирует с 18 000 детенышей, которые родились и были выкормлены в 2022 году. По сути - в прошлом году погибла целая популяция южного морского слона.

Так как этим животным требуется не менее трех лет, чтобы достичь зрелости, влияние на их популяцию может не ощущаться до 2027 года, когда станет в разы меньше доступных для размножения взрослых особей для производства следующих поколений.

Что известно о вирусе

Хотя вирус H5N1 существует с 1996 года, в течение многих лет он в основном циркулировал среди домашних птиц, что привело к уничтожению сотен миллионов животных. Переместившись в популяции диких птиц, он теперь достиг Антарктиды, что, возможно, усугубляется изменениями в графиках миграций из-за изменения климата.

Буквально на прошлой неделе было подтверждено, что белый медведь впервые в мире погиб от птичьего гриппа, что пополнило быстро растущий список жертв млекопитающих, в который входят находящиеся под угрозой исчезновения каспийские тюлени, медведи гризли, дельфины, выдры, норки и лисы. Всего вирусом заражено около 345 видов птиц и млекопитающих.

Большинство млекопитающих, пострадавших на данный момент, являются хищниками, что побудило некоторых экспертов предположить, что они, вероятно, заразились вирусом непосредственно от своей добычи, а не друг от друга. Таким образом, вирус, возможно, еще не способен распространяться между млекопитающими.

Но детеныши морских слонов, которые пьют молоко матери, не склонны вступать в контакт с птичьими выделениями.

"Детеныши, кормящиеся грудью, остаются рядом со своими матерями, а возможности взаимодействия с птицами (в основном чайками) в основном ограничены контекстом, когда птицы поедают плаценту во время родов", - объясняют в отчете эколог WCS Клаудио Кампанья и его коллеги.

"Все это наводит на мысль о какой-то передаче между млекопитающими", - сказала ветеринар дикой природы Марсела Ухарт из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Хотя передача вируса от млекопитающего к млекопитающим еще не подтверждена, такая вероятность вполне реальна. Поскольку мы все на собственном опыте столкнулись с пандемией COVID, вирусы пугающе хорошо адаптируются. Грипп особенно известен своей способностью менять ситуацию, и исследователи уже выявили изменения в белках, связывающих рецептор H5N1, которые сделают их более эффективными при заражении людей.

Вирусы гриппа, как правило, чрезвычайно заразны, и H5N1 не является исключением. Показатель вирулентности, известный как R naught, имеет значение до 100 для H5N1 у птиц. Это означает, что каждый инфицированный человек может заразить до 100 других. Для сравнения, Rnaught для ранних вариантов COVID-19 колебался от 1,5 до 7.

Насколько нам известно, люди до сих пор лишь в редких случаях заражались птичьим гриппом от других животных. В прошлом году было зарегистрировано в общей сложности 248 случаев заболевания, 139 из которых закончились смертельным исходом. Это означает, что птичий грипп имеет ошеломляющую смертность среди людей - 56%.

В свете этих событий Всемирная организация здравоохранения призывает чиновников здравоохранения подготовиться к дальнейшему распространению вируса среди населения, поскольку вирус продолжает распространяться среди домашнего скота и диких животных.

Они советуют нам всем избегать контактов с больными или мертвыми животными и сообщать обо всех таких случаях в органы здравоохранения животных.

"Цена бездействия уже наносит серьезный ущерб дикой природе. Поскольку мы работаем над тем, чтобы помочь пострадавшему населению выздороветь, мы должны сохранять бдительность в отношении распространения этого смертельного патогена среди людей, пока не стало слишком поздно", - предупреждает Уолцер.