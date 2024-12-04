Как составить идеальное новогоднее меню: советы от кулинаров и хозяек

Выбирайте тему

Определение стиля новогоднего вечера поможет сформировать меню, которое будет гармонично смотреться на столе. Например, вы можете выбрать вектор украинских традиций и выбрать для меню что-нибудь небанальное, например фаршированного карпа или запеченную утку с яблоками.

Если хочется чего-нибудь полегче, средиземноморская тематика станет отличным выбором с закусками из морепродуктов, оливками и овощными салатами. Для любителей растительной пищи можно создать вегетарианское меню с грибными пирогами и разнообразными немайонезными салатами.

Советы:

используйте разноцветные овощи и фрукты для украшения блюд

подавайте блюда в необычных емкостях или украшайте их свежей зеленью

не забывайте о традиционных новогодних блюдах, которые являются символом праздника

Составьте сбалансированное меню

Включите в праздничный стол закуски (канапе, сырные тарелки или легкие салаты) основные блюда (запеченное мясо, рыбу или вегетарианскую альтернативу), гарниры (печеные овощи, пюре или блюда из круп), напитки (выберите коктейли или вина, гармонирующие с блюдами), десерты (легкие торты, фруктовые салаты или мороженое).

Советы:

выберите одно или два основных блюда, которые будут главным украшением стола

классические салаты можно подать в новом исполнении или приготовить оригинальные салаты с необычными ингредиентами.

Учтите время на приготовление

Некоторые блюда, например мясо или запеканки, можно подготовить заранее, что упростит день праздника. А вот закуски и салаты лучше производить непосредственно перед подачей.

Добавьте неожиданные акценты

Попытайтесь подать гостям что-то особенное, например, мини-бундт-кексы, пудинг с карамелью или шоколадный фондан. Такие блюда придают праздничности и станут изюминкой вечера. И не стоит забывать, что хорошая подача - половина успеха. Используйте яркие тарелки, свечи или тематический декор для создания атмосферы.

Планируйте заранее

Определите количество людей, которых вы планируете угостить. Узнайте о пищевых ограничениях и любимых блюдах ваших гостей. И (едва ли не самое главное в сегодняшних реалиях) определите сумму, которую вы готовы потратить на продукты.

Не перегружайте стол

Не готовьте слишком много блюд, чтобы гости могли попробовать все. Готовьте блюда небольшими порциями, чтобы гости могли попробовать больше разнообразных блюд.

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