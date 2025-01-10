Как сказать партнеру о чувствах к другому человеку: что может смягчить удар и уменьшить боль

В жизни случаются разные ситуации и никто не застрахован от того, чтобы влюбиться в другого человека, когда уже есть отношения. Разговор, что вы влюбились в другого человека - это болезненный и сложный момент для обоих. Но правильный подход поможет минимизировать боль партнера и сохранить взаимоуважение.

Как правильно рассказать партнеру, что вы влюблены в другого человека, объяснил для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Признаться в том, что у вас есть чувства к другому человеку - это честность. И именно ее заслуживает человек, который был с вами рядом определенное время.

Откладывать такие разговоры до того, как партнер узнает сам - не стоит, потому что это сделает ему очень больно, а вас он может возненавидеть.

Поэтому лучше поговорить открыто и честно. Даже если вы не собираетесь с другим человеком строить отношения и это только платонические чувства. Вот несколько советов, как это сделать:

Выберите правильное время и место

Не заводите разговор в спешке или в неудобной обстановке. Найдите тихое, приватное пространство, где вы оба будете иметь время и возможность поговорить открыто.

Будьте честными, но не жесткими

Откровенность важна, но ее можно подать с эмпатией. Например: "Я хочу быть с тобой честным/честной. За последнее время я начал/начала чувствовать что-то к другому человеку. Я понимаю, что это больно, и мне жаль, что я причиняю тебе боль."

Не перекладывайте вину

Не обвиняйте партнёра или его действия в ваших чувствах. Это только усилит его боль и возмущение. Вместо этого возьмите ответственность за свои чувства.

"Да и вообще, ответственность за чувства можете нести только вы. Даже если у вас в отношениях было что-то неладно, вы всегда имели выбор - попытаться их наладить или искать для себя что-то другое", - подчеркивает коуч.

Дайте пространство для реакции

Партнер может сначала почувствовать шок, гнев или грусть. Будьте готовы выслушать и дайте ему время для эмоций. Это часть процесса принятия.

Выразите благодарность

Напомните партнеру обо всем хорошем, что было в ваших отношениях. Это поможет сохранить чувство достоинства и важности для обеих сторон.

"Обязательно скажите человеку слова благодарности. Например: "Я ценю время, которое мы провели вместе. Ты для меня очень важен/важна", - советует эксперт.

Не пытайтесь быть "добренькими"

Фразы вроде "ты найдешь кого-то лучше" могут звучать унизительно или некорректно в этот момент. Лучше поддержите словами: "Я понимаю, как это сложно. Если я могу чем-то помочь, скажи."

Найдите поддержку для себя и для партнера

Если партнер очень болезненно реагирует, можно предложить помощь психолога. Это не только уменьшит напряжение, но и поможет обоим лучше понять ситуацию.

Отнеситесь к ситуации с уважением

Не стоит оставлять партнера в неведении или избегать разговора, исчезнув из его жизни. Такие действия только усугубят боль и вызовут обиду.

Не спешите с отношениями с другим человеком

Уважайте чувства своего партнера и дайте время, прежде чем открыто демонстрировать свои новые отношения. Это знак заботы и человечности.

"Главное - помните, что честность и эмпатия являются ключевыми в таких разговорах. Да, разрыв болезненный, но правильный подход поможет уменьшить боль и оставить в вашей истории хоть немного уважения и человечности", - подчеркивает Виталий Курсик.