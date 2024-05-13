Как быстро вылечить насморк: 16 народных методов, которые реально работают

Как вылечить насморк быстро и без использования специальных препаратов - знают не все. На самом же деле существуют простые народные способы, позволяющие преодолеть этот распространенный симптом простуды или респираторных заболеваний.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших способах - как бороться с насморком в домашних условиях.

Содержание

Качество воздуха

В целом за качеством и составом воздуха в доме нужно следить всегда, ведь от того, чем мы дышим, зависит и наше самочувствие, и работоспособность, и здоровье организма в целом.

Когда человек болеет, качество воздуха особенно важно, ведь если он будет, например, слишком сухим, слизистые могут пересыхать и заложенность носа только ухудшится.

В целом эксперты рекомендуют соблюдать влажность воздуха на уровне 40-60%. Для этого можно воспользоваться специальными увлажнителями воздуха или же, наоборот, осушителями.

"За закрытыми шторами" лучше не болеть (иллюстрация: pixabay.com)

Деликатная прочистка

Чем сильнее насморк, тем чаще следует деликатно прочищать нос - выдувать лишнее в мягкую салфетку (чтобы не натереть лицо), или же под краном с водой.

Регулярное очищение носовых пазух позволит избегать накопления слизи и уменьшит вероятность стекания слизистых выделений в нижние отделы дыхательных путей.

Промывание

Если нос существенно заложен, рекомендуют промывать его солевыми растворами (покупными или сделанными собственноручно). При этом для детей следует использовать специальный отсос (аспиратор).

Для того чтобы приготовить необходимый солевой раствор самостоятельно, можно в стакан теплой воды (около 240 мл) добавить пол чайной ложки соли и щепотку соды.

Промывать нос таким раствором следует 3-5 раз в день - до полного исчезновения неприятных симптомов.

Ингаляции

Для облегчения дыхания и борьбы с насморком некоторые используют также ингаляции - как теплые (с помощью ингаляторов, генерирующих теплый пар, "над кипятком" или "над картофелем"), так и холодные (с помощью небулайзеров).

Паровые ингаляции можно делать с настоем подорожника, мать-и-мачехи, сосновых почек, эвкалипта, а также со смесью эвкалиптового масла, витамина А, персикового или анисового масла.

В небулайзер вместо специальных лекарственных препаратов можно добавлять хлорид натрия (физраствор), который поможет разжижать секрет слизистой оболочки, увлажнять и очищать дыхательные пути от аллергенов, микроорганизмов и пыли.

Дышать горячим паром прямо над кастрюлей не стоит (иллюстрация: pixabay.com)

Отвар трав и лекарственных растений

Если вы заботитесь о собственном здоровье и не хотите лишний раз "травить" организм медикаментами, можно сделать специальные "домашние" капли от насморка (подойдут и детям, и взрослым).

Избежать лишней слизи в носовой полости помогут, в частности, отвары трав и лекарственных растений - ромашки аптечной, шалфея, календулы, зверобоя или эвкалипта.

Чайную ложку травы достаточно заварить в стакане кипятка, настоять в течение 20-30 минут и процедить.

Закапывать нос таким раствором (по 3-5 капель в каждый ход) советуют держа голову слегка наклоненной назад. Повторять процедуру следует от трех до пяти раз в день.

Капли из свеклы и меда

Еще один рецепт капель против насморка - свекла с медом.

Для того чтобы приготовить лечебный раствор, сначала нужно свеклу натереть на мелкой терке и отжать из нее сок. Если у вас есть соковыжималка, можно воспользоваться ею.

В полученный свекольный сок следует добавить мед в расчете: три части сока на одну часть меда.

Получившуюся смесь (не холодную и без комочков) следует закапывать по 3 капли в каждый носовой ход трижды в день.

Алюмокалиевые галуны (квасцы)

Для закапывания носовых пазух можно использовать также алюмокалиевые галуны (или же квасцы). Их раствор обладает дезинфицирующими и обволакивающими свойствами, уменьшает воспаление и убивает бактерии.

В целом квасцы хорошо растворяются в теплой воде в пропорции 1:10. Для борьбы с насморком раствор квасцов лучше сделать "слабее" - 1 чайную ложку (без горки) на два стакана воды (или же пол чайных ложки - на один стакан).

Закапывать нос удобнее всего из пипетки (иллюстрация: pixabay.com)

Обильное питье

Насморк - не самостоятельная болезнь, а лишь симптом. Поэтому для его преодоления организм должен бороться с болезнью. При этом и взрослым и детям необходимо как можно больше пить.

Это может быть теплый чай или любой другой напиток, который согреет человека и усилит кровообращение в носоглотке (в результате чего насморк начнет отступать и дышать станет легче).

Если же ничего горячего под рукой нет, пейте как можно больше любой жидкости - даже простой воды. Это сделает слизь более текучей (жидкой) и не даст "застаиваться" в носу, а ее слой при этом будет более тонким.

Теплый душ

Прогреть организм и "разогнать" мокроту поможет горячий (или теплый) душ.

После такой водной процедуры носовое дыхание быстро и существенно облегчается - насморк отступает и исчезает чувство заложенности (по крайней мере, на определенный период времени).

Прогретые ноги

Во время любой болезни ноги человека должны быть сухими и теплыми.

В то же время если у вас (или у вашего ребенка) сильный насморк или вы только что сильно замерзли или промокли, например, под дождем - можно прогреть ноги в теплой ванночке и надеть после этого теплые сухие носки.

Едва ли не самый популярный народный метод - пропарить ноги в горячей воде с добавлением горчицы, морской соли, эфирных масел (эвкалипт, мята и т.п.) или трав (ромашка, шалфей и т.д.).

Ноги могут замерзнуть даже летом (иллюстрация pixabay.com)

Компресс

Еще один способ борьбы с насморком - теплый влажный компресс, приложенный к лицу. Для этого можно использовать небольшое полотенце.

Такой способ может снизить боль и улучшить дыхание через нос.

Крутые яйца

Некоторые для прогревания носа используют яйца, сваренные вкрутую.

Для этого два горячих яйца заворачивают в чистую ткань или платок и прикладывают к носовым пазухам, пока не остынут.

Соль, гречка или рис

Популярным "дедовским" методом прогревания носовой полости является также горячая соль (или же гречневая, или рисовая крупа).

Для этого соль (или одну из круп) необходимо прогреть (прокалить) на сковороде, после чего тщательно завернуть в несколько слоев ткани и прикладывать к переносице и носу.

Соль для процедуры лучше выбирать крупную (иллюстрация: pixabay.com)

Парафин

Другой метод прогревания заложенного носа - с использованием чистого медицинского парафина.

Для проведения процедуры его необходимо разогреть на водяной бане (ни в коем случае не на открытом огне). Пока он "тает" - приготовить марлевую салфетку и свернуть ее в 3-4 слоя.

Когда и первое, и второе - готово, салфетку нужно пропитать парафином, положить в полиэтилен и завернуть в кусочек фланели. Это - "компресс", который нужно приложить к носу.

Для полноценного прогрева процедуру следует повторить хотя бы несколько раз.

Если делать так в течение 15-20 минут перед ночным сном, нос хорошо прогреется и с утра вы будете чувствовать себя гораздо лучше.

Массаж

Облегчить самочувствие при насморке помогает также массаж лица – переносицы и носа - ведь нежное растирание стимулирует носовые пазухи и очищает их от излишней слизи.

Для того чтобы насморк отступил как можно быстрее, эксперты советуют массировать лицо между бровями легкими поглаживающими движениями, после чего двигаться к вискам и скользить большими пальцами от переносицы к щекам.

Такой "комплекс" следует повторять 3-5 раз за один "подход" и по меньшей мере трижды в день.

"Правильный" сон

Если вы привыкли спать на небольшой и мягкой подушке, в период болезни от этого неписаного правила стоит отступить. Речь идет о том, что при насморке врачи советуют спать повыше - на большой подушке.

Это позволит носовым пазухам не "забиваться" слизью так сильно, а вам - дышать свободнее.

На большой подушке спать с насморком удобнее (иллюстрация: pixabay.com)