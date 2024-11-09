8 советов, как быстро убрать всю квартиру за час

Быстро навести порядок в доме - часто это кажется почти невозможной задачей. Но даже за короткий промежуток времени можно освежить пространство и избавиться от хаоса.

Быстрый старт с ванной комнаты

Начните уборку именно с ванной - это быстрый способ навести базовый порядок. Удалите все вещи из раковины и полок, чтобы освободить поверхность. Нанесите чистящие средства на ванночку, раковину и другие поверхности, оставив их на несколько минут. Пока средства работают, переходите в следующую комнату - так вы сэкономите время.

Фокус на кухню

Кухня требует особого внимания, ведь грязная посуда сразу создает чувство беспорядка. Замочите посуду в раковине с водой и моющим средством - так ее легче будет отмыть. Пока посуда отмокает, быстро протрите плиту, духовку и рабочие поверхности. Вернувшись к посуде, быстро помойте ее и сложите на сушилку.

Визуальная проверка через фото

Фотографируйте свою квартиру перед уборкой - это поможет вам оценить, что бросается в глаза с первого взгляда. Так вы быстро определите зоны, требующие немедленной уборки. Например, спортивная сумка, оставленная в коридоре, или разбросанная одежда.

Даже за час можно качественно убрать дом (фото: Freepik.com)

Расставьте мусорные пакеты в каждой комнате

Положите по мусорному пакету в каждой комнате или носите один с собой, чтобы сразу собирать хлам. Смело избавляйтесь от вещей, которыми вы не пользовались последний месяц - они только занимают место.

После того как соберете весь мусор, остальная уборка уже не будет выглядеть столь сложной. Собрав лишнее, сосредоточьтесь на оставленных вещах и уделите им новое место.

Заправленная кровать - залог порядка

Заправленная кровать задает тон для остальной комнаты и создает чувство чистоты. Это также удобно: на кровати можно временно разместить вещи, требующие сортировки. Начните уборку с этого простого действия, чтобы придать комнате аккуратный вид.

Сфокусируйте внимание на гостевых зонах

Если вы ждете гостей, сосредоточьтесь на местах, которые они увидят: гостиная, кухня, ванная комната. Спальню или рабочую зону можно оставить за кулисами и не тратить на них много времени. Наведите поверхностный порядок в менее важных комнатах, а в видимых зонах наведите блеск.

В заключение важно обязательно убрать пол (фото: Freepik.com)

Завершающая уборка полов

После того как протрете все поверхности, переходите к полу. Для удобства разделите квартиру на зоны, например кухня и ванная. Соберите с пола валяющиеся вещи и протрите его, пока он сохнет, можно заняться другими комнатами. Это завершит уборку на нижнем уровне и даст общее чувство чистоты.

Уборка следов от домашних питомцев

Если у вас есть домашние животные, не забудьте уделить внимание шерсти и их вещам. Пройдитесь пылесосом по любимым местам ваших любимцев и почистите их место для еды.

Помойте миски для воды, подготовьте свежее наполнение для лотка. Это поможет уменьшить запахи и сделает квартиру более приятной для гостей.