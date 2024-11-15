Как быстро и без усилий убрать волосы и шерсть со всех предметов в доме

Поддерживать чистоту в доме, когда есть домашние животные, - задача не из простых. Однако существует много проверенных методов, которые помогут вам эффективно справиться с этой проблемой.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лайфхаках, которые помогут поддерживать чистоту в доме, даже если ваша любимая собака или кот оставляет за собой повсюду шерсть.

Как убирать шерсть с мебели

Шерсть на мебели может казаться настоящим вызовом, особенно на мягких тканях, таких как велюр или бархат.

Один из самых эффективных способов - использовать липкий ролик для одежды. Это быстро и без лишних усилий собирает шерсть с поверхности. Если у вас нет ролика, попытайтесь свернуть ленту или скотч липкой стороной снаружи и просто провести ею по мебели.

Для более устойчивой шерсти используйте специальную щетку из резины или прорезиненного основания. Такие инструменты помогут быстро собрать волосы, даже если они хорошо вплелись в ткань.

Чистка ковров и ковриков

Шерсть, оседающая на коврах, может быть важной проблемой, поскольку она часто проникает в ворс. Для эффективного очищения попробуйте использовать пылесос с высокой мощностью всасывания и насадкой для обивки или щеткой для ковров.

Если шерсть не поддается, попробуйте пройтись по ковру влажными резиновыми перчатками - они собирают волосы и позволяют легко собрать их в кучу.

Также можно использовать специальные моющие пылесосы, которые удаляют шерсть из более глубоких слоев ткани, или нанести специальный спрей для антистатического эффекта, предотвращающего прилипание волос к ворсу.

Как убирать волосы с пола

Волосы на полу можно убирать с помощью обыкновенного веника или пылесоса, но для лучшего результата рекомендуется использовать щетки с мягкими ворсинами. Щетки, в частности, резина или нейлон, хорошо собирают даже самые маленькие волоски.

Если у вас есть пороги или углы, где волосы накапливаются больше, можно использовать специальные насадки для пылесосов, которые позволяют хорошо собирать волосы даже в труднодоступных местах.

Для пола, покрытого линолеумом или плиткой, попробуйте использовать микрофибровые мопы, собирающие шерсть, не оставляя полос.

Влажная уборка надежно устраняет волосы с пола (фото: Freepik.com)

Шерсть на одежде: как избавиться в домашних условиях

Шерсть на одежде - это одна из самых больших проблем для тех, кто носит темные цвета.

Для более сложных случаев можно использовать специальные продукты, такие как антистатические спреи, которые не только собирают шерсть, но и предотвращают ее повторное налипание на одежду.

Если проблема сохраняется, попробуйте замочить одежду в холодной воде на несколько минут перед стиркой - это поможет снять шерсть с ткани еще до стирки.

Предотвращение накопления шерсти в будущем

Чтобы минимизировать накопление шерсти в доме, следует регулярно чистить вашего домашнего питомца. Уделяйте внимание регулярному расчесыванию, что поможет избавить животное от лишних волос.

Также стоит инвестировать в специальную постель для вашего питомца, которую легко стирать. Регулярная обработка мебели с помощью липких роликов или микрофибровых тканей поможет снизить количество шерсти, попадающей на мебель и другие поверхности.