Как быстро и без усилий убрать волосы и шерсть со всех предметов в доме
Поддерживать чистоту в доме, когда есть домашние животные, - задача не из простых. Однако существует много проверенных методов, которые помогут вам эффективно справиться с этой проблемой.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лайфхаках, которые помогут поддерживать чистоту в доме, даже если ваша любимая собака или кот оставляет за собой повсюду шерсть.
Как убирать шерсть с мебели
Шерсть на мебели может казаться настоящим вызовом, особенно на мягких тканях, таких как велюр или бархат.
Один из самых эффективных способов - использовать липкий ролик для одежды. Это быстро и без лишних усилий собирает шерсть с поверхности. Если у вас нет ролика, попытайтесь свернуть ленту или скотч липкой стороной снаружи и просто провести ею по мебели.
Для более устойчивой шерсти используйте специальную щетку из резины или прорезиненного основания. Такие инструменты помогут быстро собрать волосы, даже если они хорошо вплелись в ткань.
Чистка ковров и ковриков
Шерсть, оседающая на коврах, может быть важной проблемой, поскольку она часто проникает в ворс. Для эффективного очищения попробуйте использовать пылесос с высокой мощностью всасывания и насадкой для обивки или щеткой для ковров.
Если шерсть не поддается, попробуйте пройтись по ковру влажными резиновыми перчатками - они собирают волосы и позволяют легко собрать их в кучу.
Также можно использовать специальные моющие пылесосы, которые удаляют шерсть из более глубоких слоев ткани, или нанести специальный спрей для антистатического эффекта, предотвращающего прилипание волос к ворсу.
Как убирать волосы с пола
Волосы на полу можно убирать с помощью обыкновенного веника или пылесоса, но для лучшего результата рекомендуется использовать щетки с мягкими ворсинами. Щетки, в частности, резина или нейлон, хорошо собирают даже самые маленькие волоски.
Если у вас есть пороги или углы, где волосы накапливаются больше, можно использовать специальные насадки для пылесосов, которые позволяют хорошо собирать волосы даже в труднодоступных местах.
Для пола, покрытого линолеумом или плиткой, попробуйте использовать микрофибровые мопы, собирающие шерсть, не оставляя полос.
Влажная уборка надежно устраняет волосы с пола (фото: Freepik.com)
Шерсть на одежде: как избавиться в домашних условиях
Шерсть на одежде - это одна из самых больших проблем для тех, кто носит темные цвета.
Для более сложных случаев можно использовать специальные продукты, такие как антистатические спреи, которые не только собирают шерсть, но и предотвращают ее повторное налипание на одежду.
Если проблема сохраняется, попробуйте замочить одежду в холодной воде на несколько минут перед стиркой - это поможет снять шерсть с ткани еще до стирки.
Предотвращение накопления шерсти в будущем
Чтобы минимизировать накопление шерсти в доме, следует регулярно чистить вашего домашнего питомца. Уделяйте внимание регулярному расчесыванию, что поможет избавить животное от лишних волос.
Также стоит инвестировать в специальную постель для вашего питомца, которую легко стирать. Регулярная обработка мебели с помощью липких роликов или микрофибровых тканей поможет снизить количество шерсти, попадающей на мебель и другие поверхности.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Real Simple, Family Handyman, Spruce.