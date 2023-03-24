Как быстро размягчить масло до комнатной температуры: простые способы

Нарежьте или натрите

Если вы нарежете масло на куски, а не оставите его в одном крупном брикете, оно нагреется до комнатной температуры гораздо быстрее.

Нарежьте его тонкими ломтиками или кусочками, и примерно через 10 минут у вас будет размягченное масло. Если вам нужно ускорить процесс или у вас замороженное масло, используйте терку, чтобы натереть его. Приблизительно через пять минут ваше масло должно быть готово к употреблению.

Сделайте ванную с горячей водой

Нужно налить горячую воду в миску. Через несколько минут вылейте воду и положите туда масло и быстро накройте. Тепло от чашечки размягчит ваше масло всего за несколько минут.

Микроволновка

Если вам нужно использовать размягченное масло, можете воспользоваться микроволновкой. Нарежьте продукт на кусочки, положите в миску и поставьте в микроволновку на 5 секунд. Тогда извлеките, переверните и повторите. Делайте так, пока масло не размягчится.

Раскатайте масло

Отличный способ быстро размягчить масло для крема - это раскатать его. Нужно положить кусочек масла между двумя листами пергаментной бумаги и скалкой раскатать его.