Как быстро продлить работу батареек: эти способы точно помогут

Из-за постоянных ракетных обстрелов, в Украине люди вынуждены жить в экстремальных условиях. В частности, из-за отключения электроэнергии украинцы пользуются фонариками, но они часто разряжаются в неожиданный момент. Есть действенные способы, которые помогут продолжить работу батареек.

Как продлить работу батареек

Несколько советов и хитростей помогут сэкономить и продлить жизнь батареек:

Храните батарейки в сухом месте при температуре от 20 до 25°C. Так они будут работать подольше;

Ограничьте время использования: старайтесь не использовать батарейки без перерыва в течение слишком длительного периода, поскольку вы рискуете быстрее разрядить их;

Извлеките батарейки из устройств: если прибор не работает, то обязательно полностью выключите его или извлеките батареи. Кроме того, батареи, оставленные в устройстве слишком долго, могут повредиться;

Замените все батареи одновременно: в устройство, которому нужно для работы несколько батареек, желательно менять всю серию одновременно. Это вопрос балансировки, ведь тогда они будут использоваться равномерно и будут работать дольше;

Повторно используйте разряженные батарейки: есть устройства, потребляющие больше энергии, чем другие. Поэтому вместо того, чтобы выбрасывать батарейки, используйте повторно, например, в пультах и настенных часах. Все, потому что они потребляют гораздо меньше энергии.

Что нельзя делать с батарейками

Важно помнить, что никогда нельзя повреждать батарейки. Также нельзя бросать их в огонь из-за риска взрыва.

Используемые батарейки нельзя выбрасывать, поскольку они содержат токсичные вещества. Их нужно сдавать в специальные пункты сбора, ведь затем их можно переработать.