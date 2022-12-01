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Как быстро продлить работу батареек: эти способы точно помогут

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Четверг 01 декабря 2022 20:28
Как быстро продлить работу батареек: эти способы точно помогут Как продлить жизнь батарейкам (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за постоянных ракетных обстрелов, в Украине люди вынуждены жить в экстремальных условиях. В частности, из-за отключения электроэнергии украинцы пользуются фонариками, но они часто разряжаются в неожиданный момент. Есть действенные способы, которые помогут продолжить работу батареек.

Об этом пишет SantePlus.

Как продлить работу батареек

Несколько советов и хитростей помогут сэкономить и продлить жизнь батареек:

  • Храните батарейки в сухом месте при температуре от 20 до 25°C. Так они будут работать подольше;
  • Ограничьте время использования: старайтесь не использовать батарейки без перерыва в течение слишком длительного периода, поскольку вы рискуете быстрее разрядить их;
  • Извлеките батарейки из устройств: если прибор не работает, то обязательно полностью выключите его или извлеките батареи. Кроме того, батареи, оставленные в устройстве слишком долго, могут повредиться;
  • Замените все батареи одновременно: в устройство, которому нужно для работы несколько батареек, желательно менять всю серию одновременно. Это вопрос балансировки, ведь тогда они будут использоваться равномерно и будут работать дольше;
  • Повторно используйте разряженные батарейки: есть устройства, потребляющие больше энергии, чем другие. Поэтому вместо того, чтобы выбрасывать батарейки, используйте повторно, например, в пультах и настенных часах. Все, потому что они потребляют гораздо меньше энергии.

Что нельзя делать с батарейками

Важно помнить, что никогда нельзя повреждать батарейки. Также нельзя бросать их в огонь из-за риска взрыва.

Используемые батарейки нельзя выбрасывать, поскольку они содержат токсичные вещества. Их нужно сдавать в специальные пункты сбора, ведь затем их можно переработать.

Раньше мы писали о способе, который поможет реанимировать "мертвые" батарейки.

Также мы рассказывали, как своими руками сделать долговечный фонарик для дома.

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