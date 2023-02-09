Как быстро избавиться от следов скотча на окне: 6 способов, которые не повреждают стекло

С началом полномасштабного вторжения в Украину многие хозяева заклеили окна в своих домах скотчем, чтобы защититься от обломков стекла при вероятных вражеских ударах. Как оказалось, эта клейка лента после демонтажа оставляет липкий след, от которого крайне трудно избавиться.

О том, как можно очистить окно от остатков скотча, но при этом не повредить стекло, рассказываем в материале ниже.

Ножом и содовым раствором

Аккуратно снимите ленту, а затем воспользуйтесь тупым ножом для масла, чтобы удалить как можно больше клея, оставшегося на поверхности. Работайте ножом очень осторожно, чтобы не поцарапать стекло.

На следы от скотча нанесите содовый раствор и потрите это место мягкой тканью или губкой. Круговыми движениями трите до тех пор, пока остатки не сойдут. Далее промойте стекло обычной водой.

Оливковым маслом

При помощи бумажного полотенца или губки нанесите тонкий слой масла на липкие следы от скотча. Оставьте такое окно на 15 мин. Тогда губкой протирайте стекло, пока остатки клея не исчезнут. Далее очистите мыльной водой или средством для мытья стекла.

Медицинским спиртом

На мягкую ткань нанесите несколько капель медицинского спирта, ацетона, нашатырного спирта или бензина. Протрите окна с остатками от скотча.

Поскольку эти вещества обладают сильным запахом, то при работе с ними обязательно откройте окна, чтобы поступал свежий воздух. Также важно следить, чтобы жидкость не попала на пластиковый профиль.

Канцелярской резинкой

Этот способ не так быстр, но он очень эффективен и максимально бережный. Канцелярской резинкой вы точно не сможете повредить стекло.

При помощи пара

Скотч легко удалить из стекла, если его предварительно выпарить. Поставьте рядом с окном чайник или чашку с кипятком. Когда стекло запотеет - аккуратно отклейте скотч.

Средством для мытья стекла

Разбрызгайте на окно много средства для мытья стекла. Оставьте его на несколько минут, а затем протрите сухим бумажным полотенцем.

Чем не следует отчищать стекло

При чистке окна от остатков скотча не используйте металлические щетки и абразивные порошки, так как они могут поцарапать стекло.

Также не следует применять ацетон и другие растворители для удаления клея от скотча из матового стекла.

Щелочные и едкие кислотные средства могут повредить поверхность стекла. Поэтому перед началом чистки проверьте свое средство на малозаметном участке, чтобы убедиться, что химия не повредит поверхность.