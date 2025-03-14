Как быстро вернуть нормальный уровень сахара в крови: многим пригодится

Правило 15-15:

При снижении уровня сахара воспользуйтесь правилом 15-15: съешьте 15 граммов углеводов, подождите 15 минут. Проверьте уровень сахара. Если он все еще ниже 3,9 ммоль/л, повторите. Продолжайте, пока уровень сахара не нормализуется. После этого съешьте небольшую порцию пищи с белками, углеводами и жирами.

Какие продукты необходимы при низком севере сахара в крови

При низком уровне сахара в крови необходимо как можно быстрее усваивать сахар. Продукты с высоким содержанием клетчатки (например, фрукты, бобы, чечевица) и продукты с высоким содержанием жиров (например, шоколад, хлебобулочные изделия) замедляют усвоение сахаров.

Старайтесь иметь при себе по крайней мере один из этих продуктов на случай, если уровень сахара в крови будет слишком низким:

Полстакана сока или обычной сладкой газировки (колы или лимонада)

1 столовая ложка сахара, меда или сиропа

Твердые конфеты, леденцы или жевательные пастилки (смотрите на этикетке пищевого продукта, сколько он содержит сахара)

3-4 таблетки глюкозы (следуйте инструкции)

Что делать, если уровень сахара у вас упал критически?

Уровень сахара в крови ниже 3,1 ммоль/л считается очень низким. При таких показателях правило 15-15 не сработает. В зависимости от симптомов, человек может быть не в состоянии самостоятельно проверить уровень сахара в крови или что-то сделать для его нормализации.

Лучшим способом повысить очень низкий уровень сахара в крови является инъекционный глюкагон. Набор глюкагона можно приобрести по рецепту. Спросите у врача, нужен ли вам такой набор, и как им пользоваться.

Если человек теряет сознание из-за очень низкого уровня сахара в крови, он обычно просыпается в течение 15 минут после инъекции глюкагона. Если человек не просыпается в течение 15 минут после инъекции, ему следует ввести еще одну дозу. Сразу после инъекции глюкагона вызывайте неотложную медицинскую помощь.

Если человек проснулся и может глотать, дайте ему быстродействующий источник сахара (обычную недиетическую сладкую газировку или фруктовый сок). Затем предложите съесть источник углеводов длительного действия с белком (например, крекеры с сыром, бутерброд с мясом).

Профилактика низкого уровня сахара и что должны знать ваши близкие

Регулярно проверяйте уровень сахара, чтобы вовремя реагировать на его снижение. Обсудите с врачом эпизоды гипогликемии, чтобы скорректировать лечение.

Важно, чтобы ваши близкие знали, как действовать при гипогликемии, умели проверять уровень сахара и использовать глюкагон.

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