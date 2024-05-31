Как быстро поделиться паролем от Wi-Fi с любого устройства со всеми: 4 простых способа

Как поделиться паролем от Wi-Fi с iPhone или iPad

Apple значительно упрощает процесс обмена паролями с другими устройствами от Apple. Вы можете использовать свой iPhone для передачи пароля Wi-Fi любому пользователю iPhone, iPad или Mac, находящемуся поблизости. Прежде всего, убедитесь в следующем:

Все устройства обновлены до последней доступной версии iOS, iPadOS или macOS

На вашем iPhone или iPad вы вошли в iCloud с вашим Apple ID

На всех устройствах включены Bluetooth и Wi-Fi

Персональная точка доступа отключена на всех устройствах

Ваш iPhone или iPad и устройство собеседника Apple находятся рядом друг с другом

После выполнения этих условий попросите собеседника подключиться к вашей Wi-Fi сети. Когда они увидят запрос на ввод пароля, на вашем iPhone или iPad появится всплывающее окно с предложением поделиться паролем Wi-Fi. Нажмите "Поделиться паролем", чтобы завершить процесс.

Хотя этот процесс обычно работает без сбоев, иногда всплывающее окно может не появиться. Если вы столкнулись с такой ситуацией или если ваши гости используют Windows или Android, вам придется передать пароль Wi-Fi вручную.

Для этого перейдите в Настройки, затем Wi-Fi, коснитесь кнопки с информацией (i) рядом с именем вашей Wi-Fi сети. Нажмите "Пароль" и используйте Face ID или Touch ID для отображения пароля Wi-Fi. Теперь вы можете легко поделиться им с вашими гостями.

Как поделиться паролем от Wi-Fi с iPhone или iPad (фото: Lifehacker)

Как поделиться паролем от Wi-Fi на Mac

Если у вас установлена macOS High Sierra или более новая версия, а у ваших гостей устройства Apple с относительно новыми версиями iOS, iPadOS или macOS, вы можете легко поделиться паролем Wi-Fi с вашего Mac.

Этот метод хорошо работает между устройствами Apple. Просто выполните небольшую проверку, указанную выше, и попросите ваших гостей подключиться к вашему Wi-Fi. Вы увидите всплывающее окно на вашем Mac с предложением поделиться паролем. Нажмите "Поделиться", чтобы отправить его вашим гостям.

Если это не сработает или если у ваших гостей нет устройств Apple, вы можете легко найти и передать пароль Wi-Fi на Mac. Для этого нажмите на логотип Apple в верхнем левом углу экрана и перейдите в "Системные настройки", затем Wi-Fi. Нажмите на значок с тремя точками рядом с вашей Wi-Fi сетью и выберите "Скопировать пароль". Вы можете вставить этот пароль в любое приложение и отправить его вашим гостям.

Как поделиться паролем от Wi-Fi на Mac (фото: Lifehacker)

Как поделиться паролем от Wi-Fi на Android

Перейдите в Настройки, затем "Сеть и Интернет", далее Wi-Fi и нажмите на значок шестеренки рядом с вашей Wi-Fi сетью. Нажмите кнопку "Поделиться", чтобы отобразить QR-код и пароль Wi-Fi.

Некоторые из ваших гостей смогут сканировать QR-код для подключения к вашему Wi-Fi, а другие смогут использовать пароль, который написан под QR-кодом.

Как поделиться паролем от Wi-Fi на Android (фото: Lifehacker)

Как поделиться паролем Wi-Fi на Windows

К сожалению, Windows не позволяет легко делиться паролями Wi-Fi с другими. Вам придется найти пароль на своем компьютере и вручную передать его другим.

К счастью, этот процесс довольно прост. В Windows 11 вы можете найти сохраненные пароли Wi-Fi, перейдя в Настройки, затем "Сеть и Интернет", далее Wi-Fi и выберите вашу Wi-Fi сеть. Теперь прокрутите вниз до пункта "Просмотреть ключ безопасности Wi-Fi" и нажмите кнопку "Просмотр" рядом с ним. В появившемся окне вы увидите пароль от сети.

В Windows 10 вы можете сделать то же самое, перейдя в Настройки, затем "Сеть и Интернет" и "Центр управления сетями и общим доступом". Подключитесь к вашей сети и выберите "Свойства беспроводной сети".

Перейдите на вкладку "Безопасность" и установите флажок "Показать символы" под полем "Ключ безопасности сети". Вы сможете увидеть пароль Wi-Fi на своем компьютере и вручную поделиться им с теми, кто хочет использовать ваше интернет-соединение.

Как поделиться паролем Wi-Fi на Windows (фото: Lifehacker)