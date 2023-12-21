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Миллион FPV-дронов? Украина должна сделать это, хоть они и не изменят ход войны

Киев, Четверг 21 декабря 2023 18:30
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Миллион FPV-дронов? Украина должна сделать это, хоть они и не изменят ход войны Фото: украинский военный управляет FPV-дроном (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году военные получат 1 млн FPV-дронов. И наша страна просто обязана выйти на этот показатель.

О том, сможет ли миллион дронов изменить ход войны, - в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Что касается производства в миллион единиц, мы просто вынуждены достичь такого показателя. Потому что дроны очень нужны армии. И надо понимать, что сейчас Украина фактически создает новый род войск по применению дронов. Эта война показала, что в некоторой степени они способны заменить мины и артиллерию.

Надо понимать и следующий момент. Потребность в беспилотниках очень большая, причем в разведывательных, наблюдательных, камикадзе, тех, которые могут сбрасывать гранаты. Ударных на 1000 километров и дальше, чтобы поражать военные объекты на всей оккупированной территории и в России.

Помимо текущих проектов, важно постоянно мониторить, как враг адаптируется и как пытается противодействовать. Задача стоит двойная - не просто произвести, а быть готовыми постоянно обновлять программное обеспечение и делать дроны более эффективными.

Нужно совершенствоваться в роботизированных системах. Это ключ к нашей победе. Когда мы говорим о мобилизационном потенциале России и Украине, мы в меньшинстве. Мы не можем воевать людьми в таком количестве, не можем вступать в соревнование по мобилизации.

Я имею в виду платформы, которые могут перемещать снаряды, на которых могут устанавливаться крупнокалиберные пулеметы, установки для запуска гранат и так далее. Плюс летающие роботизированные системы и надводные. Мы должны думать о том, как снизить роль человеческого фактора. И это действительно способно повлиять на ход войны.

Что касается самих FPV-дронов, то они способны помогать нашим группировкам войск, они способны поражать врага и быть серьезной огневой поддержкой. Поле битвы они, конечно, изменили, но в полной мере не переломят ход боевых действий.

Александр Мусиенко, для РБК-Украина

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