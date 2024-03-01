Как распознать скручивание пробега: обратите внимание на следующие детали

При покупке б/у автомобиля есть один важный нюанс, на который обязательно нужно обращать внимание водителям. Приобретение такого авто может быть выгодным решением, но велик риск попасть на мошенников, искажающих фактическое количество пройденных километров.

На что нужно обратить внимание водителям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Твоя машина ".

Понять, что пробег был скрученный, бывает сложно. Однако есть определенные признаки, что вы столкнулись с нечестным продавцом.

Косметический износ. Посмотрите на состояние кузова, бамперов, фар, дверей и днища. Если видите несоответствия между общим состоянием авто и заявленным пробегом, это может свидетельствовать о скрученном пробеге.

Математический расчет. Попросите продавца рассказать об истории эксплуатации автомобиля - сколько ездили, на какие расстояния, только по городу и тому подобное. Если средний годовой пробег, рассчитанный на основе этих данных, существенно отличается от текущего пробега, это может указывать на возможность скручивания пробега.

Записи по техническому обслуживанию. Внимательно посмотрите на записи по обслуживанию, указанные в сервисной книге. Если есть пропуск обязательных технических осмотров или километраж при каждом обслуживании выглядит подозрительно или не соответственно, это может являться признаком манипуляций с пробегом.

Интернет-исследование. Проверьте VIN-код автомобиля в базах данных, доступных в Интернете. Это поможет убедиться, что предоставленная информация о пробеге соответствует данным, зарегистрированным в государственных базах.

Внутренний обзор. Произведите также обзор автомобиля внутри. Посмотрите на состояние салона, рулевого колеса, педалей и других предметов интерьера. Если в авто заявлен низкий пробег, но салон выглядит сильно изношенным, это может указывать на скрученный пробег.